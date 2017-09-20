احفظ صور وفيديوهات عائلتك وأصدقائك بسهولة.. واتساب تتيح ميزةً جديدةً لإدارة مساحة التخزين

أطلقت شركة "واتساب" في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، ميزة جديدة طال انتظارها تسمح للمستخدمين بإدارة المساحة التخزينية التي يشغلها التطبيق من ذاكرة الجهاز.

وفي الوقت الذي أصبح فيه تطبيق واتساب تطبيق التراسل الرئيسي لمعظم الناس حول العالم، وكثرة تبادل الوسائط المتعددة، بما في ذلك الصور والصور المتحركة ومقاطع الفيديو، فضلاً عن الرسائل الصوتية، يؤدي إهمال التطبيق لفترة من الزمن إلى تراكم البيانات التي يشغلها التطبيق والتي قد تتجاوز الجيجابايت.

ومع صعوبة حذف البيانات يدوياً، خاصةً حين يقوم المستخدم بانتقاء ما يجب حذفه وما يجب الاحتفاظ به، تأتي الميزة الجديدة لتسهيل المهمة على المستخدمين.

وتأتي الميزة الجديدة بخيار جديد باسم "حجم التخزين المستعمل"، والذي يظهر ضمن قائمة الإعدادات، ثم خيار حجم البيانات والتخزين المستخدم. وبالنقر عليه، وتظهر كافة المحادثات مرتبة من الأعلى إلى الأسفل من الأكثر استهلاكاً إلى الأقل.

وحين النقر على أي محادثة تظهر تفاصيلها، بما في ذلك عدد الرسائل وحجم الوسائط المتعددة المستقبلة والمرسلة، مع إمكانية حذف بعضها أو جميعها من خلال النقر على خيار "إدارة الرسائل" الذي يظهر في الأسفل.

يُذكر أن الميزة الجديدة متاحة حالياً لمستخدمي النسخة التجريبية التي تحمل رقم الإصدار 2.17.340، ويمكن تنزيلها من خلال الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي عبر متجر جوجل بلاي، أو تنزيلها يدوياً من الرابط.







