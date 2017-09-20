في قضية غريبة من نوعها، حكمت محكمة في ولاية ميلبورن الأسترالية على شاب بالسجن، بعدما أدين باغتصاب شقيقة صديقته التوأم. وبحسب ادعاء الجاني، فإنه لم يستطع التفرقة بينها وبين توأمها!

وحُكم على الرجل البالغ من العمر 24 عاماً، بالسجن لـ 4 أعوام بعد إدانته بالجريمة.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن الشاب أكد للمحكمة أن الفتاة لم تبدِ أي اعتراض أو مقاومة عند حصول الاعتداء "الخاطئ"، إلا أن الضحية شددت على أن صديق شقيقتها التوأم لطالما ألمح إلى رغبته بممارسة الجنس معها.

ورغم محاولة الشاب الأسترالي إقناع المحكمة بأنه وقع في الجريمة خطأً، فإن القاضي مال إلى شهادة الفتاة التي أكدت أنه لطالما حاول التودد إليها.

واتهم قاضي محكمة مقاطعة فيكتوريا الشاب باتخاذ "موقف جبان"، معتبراً أنه شوه سمعة الفتاة ودمر علاقتها بشقيتها.

صحيفة The Independent البريطانية أشارت إلى أن الضحية اضطرت للابتعاد عن شقيقتها بعد حادثة الاغتصاب، كما حاولت الانتحار عدة مرات، قبل أن تقرر التوجه إلى السلطات.

يذكر أن الضحية كانت قد انتقلت للعيش مؤقتاً مع شقيقتها قبل الحادثة. وقالت إنها كانت نائمة في غرفة الضيوف عندما دخل الشاب للتحدث إليها، لكنه عرّاها من ملابسها واغتصبها في وقت لاحق.