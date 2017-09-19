مصرية تقود 20 شخصاً لتحرير زوجها من قبضة الشرطة بعد اعتقاله

خرجت قوة أمنية مصرية مدعمة بتشكيلات من الأمن المركزي للقبض على أخطر مجرم في منطقة الصف المصرية، صادر بحقه حكما بالسجن المؤبد في قضية قتل وسرقة.

وما إن وصلت الشرطة لمكان اختباء المتهم، حتى قامت القوات بتطويق المنزل، وتمكنت من اقتحامه وإلقاء القبض عليه، واقتادته إلى سيارة الشرطة بعد تكبيله بالأغلال الحديدية، وفى طريق عودتهم إلى قسم الشرطة لاستكمال إجراءات ضبط المجرم ونقله إلى السجن لقضاء فترة عقوبته، حدث ما لم تتوقعه قوات الأمن، وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.

فقد استعانت زوجة المتهم بـ20 فردا من عائلتها، لملاحقة قوات الشرطة، وتحرير زوجها الذى وقع فى يد رجال الأمن، وفور وصولهم إلى مركز الشرطة، بدأو فى الاشتباك مع قوات الأمن المركزي، واستخدموا الحجارة والشوم والعصى وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية في الهواء، ورشقوا بالحجارة سيارات الشرطة، حتى تهشمت إحدى السيارات بشكل كامل، وفق صحيفة اليوم السابع المصرية.

وتعاملت قوات الأمن مع المهاجمين مثيري الشغب، وحاولت التصدى لهم، وفى البداية قامت بتأمين السيارة التى تقل المتهم المقبوض عليه، وطوق أفراد الأمن المركزى المنطقة، ووقعت اشتباكات بين الطرفين، أصيب خلالها عدد من رجال الشرطة بإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات، كما أصيب عدد من المهاجمين، وفى النهاية تمكنت أجهزة الأمن من تفريقهم وإلقاء القبض على 8 منهم، وفر الباقون.

وأحالت أجهزة الأمن المتهمين الـ8 المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التى وجهت لهم اتهامات بإثارة الشغب والعنف والاعتداء على قوات الأمن ومقاومة السلطات ومحاولة تهريب متهم صادر ضده حكم بالمؤبد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وقررت حبسهم 4 أيام، مددها قاضى المعارضات إلى 15 يوماً، كما أصدرت النيابة أمراً بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الـ12 الهاربين للتحقيق معهم.