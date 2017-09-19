أصلحوه أو ارفضوه.. نتنياهو الاتفاق النووي الإيراني ويتعهد بالتصدي لتمدد طهران في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول، إنه ينبغي تغيير الاتفاق النووي مع إيران للتخلص من البنود التي تزيل القيود على برنامج طهران النووي بمرور الوقت وإلا يجب إلغاؤه.

وأضاف في خطابه أمام الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة "غيّروه أو ألغوه. أصلحوه أو ارفضوه". كما قال إن إسرائيل "ستتحرك لمنع إيران من إقامة قواعد عسكرية دائمة في سوريا لقواتها الجوية والبحرية والبرية".

وتعهّد رئيس الوزراء الاسرائيلي بالتصدي "للستار الإيراني" الذي يبسط ظلاله على الشرق الأوسط، كما وعد بعدم السماح لطهران بوجود دائم في سوريا.

وقال نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من بحر قزوين الى البحر الابيض المتوسط ومن طهران الى طرطوس، يبسط الستار الإيراني ظلاله فوق منطقة الشرق الأوسط"، في إشارة الى إعلان وينستون تشرشل عن "الستار الحديدي" خلال الحرب الباردة مع الشيوعية.