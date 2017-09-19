أردوغان: قوات وجماعات تدعي محاربة داعش في المنطقة تستخدم ذلك مطيةً لتمرير مخططاتها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الأمم المتحدة أن بلاده ستواصل بذل كافة أشكال الجهود السياسية والإنسانية لحل الأزمة في سوريا، موضحاً "ينبغي علينا تطوير نظرة جديدة من أجل السلام العالمي".

وقال أردوغان إنه "للأسف المجتمع الدولي ترك الشعب السوري وحيداً".

كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة#UNGA #الأمم_المتحدة https://t.co/8WeCe2DWMX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأوضح أردوغان أن جزءاً كبيراً من الجماعات والقوات التي تدعي محاربة "داعش" في المنطقة هي في الواقع لا تمتلك مثل هذا الهدف وهي تستخدمه كمطية لتمرير مخططاتها.

وأضاف الرئيس التركي أن تجاهل موقف تركيا الصريح والواضح من استفتاء الإقليم الكردي بالعراق قد يفتح الطريق أمام فترة تخسر فيه حكومة الإقليم الإمكانات التي تتاح لها. "يجب علينا جميعاً العمل سوياً من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بدل إشعال فتيل صراعات جديدة".