أمير قطر يجدّد في خطابه أمام الأمم المتحدة دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية

اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما تتعرض له بلاده من حصار بأنه شكل من أشكال الإرهاب، واصفاً الحصار بأنه جائر ومستمر من قبل دول مجاورة.

وقال بن حمد في كلمته أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول: "بلادي تتعرض لحصار جائر ومستمر، من قبل دول مجاورة"، موضحاً أن "هذا الحصار يهدف لتدمير حياة قطر واقتصادها، وتركيعها".

كلمة أمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة#UNGA #الأمم_المتحدة https://t.co/TmbSMpCtxK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

عاجل | أمير #قطر: رفضنا الانصياع للإملاءات بالضغط والحصار ولم يرض شعبنا بأقل من ذلك — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف أمير قطر أن "الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر تتدخل في شؤون العديد من البلدان، وتتهم كل من يعارضها بالإرهاب، هي بذلك تضر بالحرب على الإرهاب" قائلاً: "زعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة.. أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟".

عاجل | أمير #قطر: زعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة..أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟ — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

عاجل | أمير #قطر: الدول التي فرضت الحصار على #قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وشدد أمير قطر على أن "الحصار فُرض بصورة مفاجئة، دون سابق إنذار، ما يعد نوعاً من الغدر"، متابعاً: "مخططو الحصار وجدوا أنه من الضروري الاستناد إلى تصريحات زائفة، نُسبت إلى موقع الوكالة القطرية الرسمية".

عاجل | أمير #قطر: أجدد الدعوة لحوار غير مشروط وأثمّن وساطة أمير #الكويت — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وجدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

ووجّه كذلك الأمير تميم في كلمته انتقادات حادة للدول التي تقاطع بلاده، قائلاً: "بلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة يشمل كافة مناحي الحياة".

عاجل | أمير #قطر: هذا الشعب صمـد فـي ظـروف الحصـــار ورفض الإملاءات بعزة وكبرياء — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

عاجل | أمير #قطر: أجدد شكر الدول الشقيقة والصديقة التي تُدرك أهمية احترام سيادة الدول — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وتناول أمير قطر في كلمته كلاً من الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن وكذلك المصالحة الفلسطينية.

عاجل | أمير #قطر: الجهود السياسية حيال #سوريا لا تزال متعثرة بسبب تضارب المصالح الدولية — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

عاجل | أمير #قطر: ندعو إلى إنهاء حالة الاقتتال والحرب في #اليمن وتبني الحوار والحل السياسي — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧