إصدار: ar

أمير قطر يجدّد في خطابه أمام الأمم المتحدة دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية

تم النشر: تم التحديث:
TRUMP UNITED NATIONS
ي

اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ما تتعرض له بلاده من حصار بأنه شكل من أشكال الإرهاب، واصفاً الحصار بأنه جائر ومستمر من قبل دول مجاورة.

وقال بن حمد في كلمته أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول: "بلادي تتعرض لحصار جائر ومستمر، من قبل دول مجاورة"، موضحاً أن "هذا الحصار يهدف لتدمير حياة قطر واقتصادها، وتركيعها".

وأضاف أمير قطر أن "الدول التي فرضت الحصار على دولة قطر تتدخل في شؤون العديد من البلدان، وتتهم كل من يعارضها بالإرهاب، هي بذلك تضر بالحرب على الإرهاب" قائلاً: "زعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة.. أليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟".

وشدد أمير قطر على أن "الحصار فُرض بصورة مفاجئة، دون سابق إنذار، ما يعد نوعاً من الغدر"، متابعاً: "مخططو الحصار وجدوا أنه من الضروري الاستناد إلى تصريحات زائفة، نُسبت إلى موقع الوكالة القطرية الرسمية".

وجدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوته لحوار غير مشروط لحل الأزمة الخليجية قائم على الاحترام المتبادل للسيادة.

ووجّه كذلك الأمير تميم في كلمته انتقادات حادة للدول التي تقاطع بلاده، قائلاً: "بلدي وشعبي يتعرضان لحصار جائر مستمر فرضته دول مجاورة يشمل كافة مناحي الحياة".

وتناول أمير قطر في كلمته كلاً من الأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن وكذلك المصالحة الفلسطينية.

 

التعليقات