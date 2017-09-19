أوراق مالية تبلغ 100 ألف دولار تسد حمامات بنك و3 مطاعم في سويسرا.. إيداع غير عادي في مكان غريب!

أوراق بنكنوت من اليورو حجمها نحو 100 ألف دولار تسد مراحيض بنك و3 مطاعم في جنيف. هذه ليست مزحة فالادعاء في جنيف يحقق في الواقعة، وقال فينسنت ديرون، المتحدث باسم الادعاء: "لا يهمنا أن نعلم الدافع لكننا نريد أن نعرف من أين جاء المال".

وأضاف أن التخلص من أموال أو سدّ مرحاض ليس جريمة.

Two people literally tried to cram about 100,000 euros in 500 euro notes down toilets in Geneva https://t.co/9oG23EcjVB — AFP news agency (@AFP) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

كانت صحيفة "تريبيون دو جنيف"، وهي أول من نشر الخبر، حيث قالت إن أول انسداد كان في مرحاض قبو بنك (يو بي إس) في حي المال بجنيف ثم وقع انسداد في مراحيض 3 مطاعم قريبة بأوراق بنكنوت فئة 500 يورو في الأيام القليلة التالية.

وقال ديرون إن شخصين وافقا على دفع تعويض للمطاعم عن تكاليف الانسداد الذي حدث وسحبت المطاعم شكوى كانت قدمتها عندما حدثت الواقعة في مايو/أيار.

وأضاف أنه تمت مصادرة المال أثناء التحقيق ولم يتضح بعد من سيحصل على المال إذا تبين أنه تم جمعه بطريقة قانونية. وقال ديرون إنه ليس هناك مبرر للاعتقاد أن أوراق البنكنوت ناجمة عن غسل أموال.

وكان البنك المركزي الأوروبي قال العام الماضي إنه قرر إلغاء أوراق البنكنوت فئة 500 يورو بسبب مخاوف من أنها تستخدم كثيرا في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال.

ولم يتسن الحصول على تعليق من متحدث باسم بنك (يو بي إس).