أوراق مالية تبلغ 100 ألف دولار تسد حمامات بنك و3 مطاعم في سويسرا.. إيداع غير عادي في مكان غريب!

أوراق بنكنوت من اليورو حجمها نحو 100 ألف دولار تسد مراحيض بنك و3 مطاعم في جنيف. هذه ليست مزحة فالادعاء في جنيف يحقق في الواقعة، وقال فينسنت ديرون، المتحدث باسم الادعاء: "لا يهمنا أن نعلم الدافع لكننا نريد أن نعرف من أين جاء المال".

وأضاف أن التخلص من أموال أو سدّ مرحاض ليس جريمة.

Two people literally tried to cram about 100,000 euros in 500 euro notes down toilets in Geneva https://t.co/9oG23EcjVB

— AFP news agency (@AFP) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧