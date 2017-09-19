والد جيجي وبيلا حديد في فيلم جون ترافولتا بعد "اكتشافه" أثناء تواجده في مطعم!

يبدو أن المليونير الأميركي من أصول فلسطينية محمد حديد، والد العارضتين الشهيرتين بيلا وجيجي يتمتع بكاريزما لم تخطئها عين منتج سينمائي، وقعت عيناه على الرجل البالغ من العمر 63 عاماً بينما كان يتناول وجبة في مطعم فاخر بلوس أنجلوس الأميركية، فقرر أن "يكتشفه".

فقد نشر المليونير صاحب شركات تعمل في مجال التطوير العقاري على حسابه على إنستغرام، علّق عليها قائلاً أنه سيشعر بالحنين لموقع تصوير فيلم Trading Paint ومنتجه، في إشارة إلى انتهاء العمل على فيلم سينمائي من بطولة الأميركي جون ترافولتا والمغنية شنايا توين.

Missing my days on set with the talented smart yet humble producer #tradingpaint @andreaiervolinoproducer Can't wait for the next project. A post shared by Mohamedhadid (@mohamedhadid) on Sep 16, 2017 at 6:26pm PDT

وكتب حديد أيضاً "لقد عدتُ للتو من ولاية ألاباما! أشعر بالفخر والشرف أن أكون ضمن فريق العمل المذهلِ هذا. وأشعر بالتواضع لخوضي هذه التجربة. سيكون فيلماً مدهشاً، وأنا مُتحمسٌ للغاية لأكون جزءاً منه".

ووفقاً لموقع TMZ، لم يكن لدى منتج فيلم Trading Paint، أندريا إيرفولينو، أي فكرة عن هوية حديد حينما اكتشف الرجل "ذا الكاريزما والشخصية الجذابة" وهو يأكل في مطعم Il Pastaio الإيطالي في منطقة بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأميركية عام 2016.

ويتمحور الفيلم حول مغامرات سائقي السيارات السريعة، وهو من إخراج المخرج الكردي كارزان قادر، وسيُعرَض في دور العرض الأميركية بداية من 1 يونيو/حزيران من عام 2018، وسيجسد فيه شخصية تحمل اسم "كراوفورد"، الذي سيكون أحد العملاء الأغنياء لدى الشخصية التي يُجسِّدها الممثل مايكل مادسن.

وبحسب تقرير Daily Mail البريطانية فقد قضى حديد وقتاً ممتعاً خلف عجلة قيادة بعض السيارات باهظة الثمن ذات الشكل المثير للاهتمام في موقع التصوير بمدينة لوس أنجلوس الشهر الماضي.

وبعيداً عن الممثل جون ترافولتا، يضم فيلم الأكشن الجنوبي أيضاً المغنية الكندية شانيا توين، الحائزة على جائزة الغرامي خمس مرات، والتي تُجسِّد شخصية تحمل اسم "بيكا".

وكان محمد حديد، الذي يشعر بالحماسة كثيراً حيال بفيلمThe Burning Man، قد حصل من قبل على دورٍ في فيلمٍ سينمائي، هوRipple Effect، الذي عرض عام 2007 وقام ببطولته الممثل الأميركي فورست ويتكر، وقد جسَّد فيه حديد دور رجل أعمال.

وبعيداً عن ابنتيه عارضتي الأزياء لدى شركة "IMG Models"، فإنَّ محمد هو أب لمارييل، 37 عاماً، وألانا، 32 عاماً، وكلاهما من زوجته السابقة الأولى ماري باتلر، إضافةً إلى أنور، الذي يبلغ من من العمر 18 عاماً، من زوجته السابقة الثانية يولاندا فان دن هيريك.