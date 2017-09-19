استخدموا منشاراً كهربائياً لتخليصه.. إطفائيون ينقذون رياضياً حُشر عضو حساس بجسده في إحدى ألعاب صالة الجيم

أمضى رجال الإطفاء 3 ساعاتٍ مستخدمين أدواتٍ قوية لتحرير رجلٍ حُشِر عضو حساس بجسده في أحد الأوزان بصالةٍ رياضية.

وقد استخدم الفريق قاطعاً كهربائياً ومنشاراً دائرياً لتحطيم الوزن البالغ 2.5 كيلوغرام وتحرير رافع الأثقال في أحد المستشفيات بمدينة فورمس بألمانيا.

وقد استخدموا أيضاً أداة إنقاذٍ هيدروليكية تُستَخدم عادةً لتحرير ضحايا حوادث السيارات العالقين، وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وورد في التقارير أنَّه تعيَّن تخدير الرجل في أثناء تحطيم رجال الإنقاذ للوزن.

وقد نشرت إدارة الإطفاء صورةً للوزن المُحطَّم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عملية الإنقاذ التي جرت يوم الجمعة 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكتبت على موقع فيسبوك: "حشر أحدهم جزءاً حساساً من جسده في فتحة ثقلٍ يزن 2.5 كيلوغرام"، واصِفةً الاستغاثة بأنَّها "غير معتادة بعض الشيء".

وفيما قد يُمثِّل قراراً حكيماً، لم تفصح الإدارة عن أية تفاصيل تتعلَّق بالكيفية التي عَلِق بها عضو الرجل في الوزن. لكنَّها نبَّهت قائلةً: "الرجاء عدم الإقدام على أفعالٍ مماثلة".

وقد نشرت إحدى الصفحات من مدينة فورمس الحادثة على موقع فيسبوك، ولقي المنشور تفاعلاً كبيراً؛ إذ حصل على أكثر من 21 ألف إعجاب، وأكثر من 6200 مشاركة.

وفي مايو/أيار الماضي، قام المنقذون شمالي لندن باستخدام الأدوات الهيدروليكية لإنقاذ رجلٍ حُشر عضوه في حلقة حديدية لمدة يومين.