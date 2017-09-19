فيديو لقوات من الشرطة البريطانية تقتحم بأحذيتها مسجداً أثناء الصلاة.. وغضب عام على شبكات التواصل

أظهرت مشاهد مصورة اقتحام الشرطة البريطانية بالأحذية مسجد "تاونفيلد" في العاصمة لندن، ما أثار غضب الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للفيديو الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر دخول أفراد من الشرطة رجالاً ونساء بأحذيتهم، إلى مسجد "تاونفيلد" بمنطقة "باكنجهامشير" (شمال غربي لندن).

وبحسب الفيديو، يبدي المصلين استياءهم من دخول الشرطة بأحذيتهم إلى المسجد خلال صلاة الجمعة، فيما تعلو أصوات غاضبة، تطالب عناصر الشرطة بالخروج من المسجد فوراً.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن "أفراد الشرطة توجّهوا إلى المسجد بعد تلقيهم نبأ وقوع شجار فيه، ودخولهم إليه بالأحذية كان لمنع تعرض المزيد من الناس للأذى".

