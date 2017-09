أكاديمي هولندي ينشر للعالم أحدث صورة للكتلة الجليدية الهائلة التي انفصلت عن القارة الجنوبية

شهدت القارة القطبية الجنوبية في شهر يوليو/تموز من عام 2017 انفصال كتلة جليدية ضخمة تزن تريليون طن "بطريقة طبيعية"، قدّر الخبراء حجمها بـ 4 أضعاف حجم العاصمة البريطانية لندن.

آخر أخبار الكتلة جاءت عن طريق أكاديمي هولندي نشر صورة التقطت بالأقمار الصناعية عن مسارها، متكهنًا حسب تقرير موقع 9 News بانه سيتفتت تدريجيًا دون إحداث أذى.

The slow drifting of #LarsenC 's #A68 iceberg from @NASAEarth 's #MODIS and #VIIRS. Check the polynya (open sea) when the drift starts. pic.twitter.com/DBtNH9o3Ys

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 15, 2017