عبروا فوق جسده وعرَّضوا حياته للخطر.. ألمانيا تحاكم وتغرّم أشخاصاً لعدم تقديمهم المساعدة لمسن

أدانت محكمة ألمانية الأمس 18 سبتمبر/أيلول 2017 ثلاثة أشخاص بتهمة التقاعس عن مساعدة رجل مسن -83 عاماً- تعرّض للانهيار وسقط على الأرض في أحد المصارف البنكية في مدينة إيسن. بل وصل تجاهل الشبان للموقف لدرجة المرور من فوق الرجل وهو في تلك الحالة.

وقال القاضي كارل بيتر فيتنبرغ، الذي فرض غرامات تصل قيمتها إلى 3.600 يورو إلى امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، ورجلين يبلغان من العمر 55 و61 عاماً: "لم يرغب أحد في المساعدة". ودافع اثنان من المدعى عليهم أنهما اعتقدا أن الرجل كان أحد المتسولين.

وكانت الحادثة قد وقعت خلال إحدى العطل الرسمية للبنوك، مما يعني أنه لم يكن هناك موظفون في مكان الحادث، وفقاً لتقارير Süddeutsche Zeitung الألمانية. ومع ذلك، كان لوبي المبنى لا يزال في متناول العملاء الذين يرغبون في استخدام الآلات المصرفية.

وكان المتقاعد البالغ من العمر 83 عاماً يعتزم تحويل الأموال مستخدماً إحدى الآلات. وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة، فإن الرجل انزلق واصطدمت رأسه بالأرض، ثم حاول أن يقف وسقط مرتين أخريين، حتى بقي على الأرض فاقداً الوعي في منتصف الغرفة.

ووفقاً للقطات كاميرات المراقبة، فإن أربعة عملاء دخلوا في وقت لاحق، وعبروا فوق جسد الرجل، وأنهوا معاملاتهم المصرفية دون الاهتمام به. إلى أن قام الشخص الخامس بطلب سيارة الإسعاف لمساعدة الرجل الذي توفي بعد بضعة أيام في المستشفى.

وشهد خبير طبي في المحكمة أن الرجل كانت وفاته محتملة حتى لو وصلت المساعدة في وقت سابق.