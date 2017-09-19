القضاء المصري يؤيد الحُكم بحبس توفيق عكاشة سنةً مع الشغل والنفاذ.. اشترى وزوّر شهادة دكتوراه

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول، حُكم حبس توفيق عكاشة سنةً مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية كل من المستشارين أحمد معوض، وماجد جمال.

يُذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، عاقبت عكاشة بالحبس سنة والكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، وفق ما ذكرت موقع بوابة الأهرام المصرية.

وكشفت التحقيقات أن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أميركية غير معتمدة، ولا وجود لها في مصر، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات، ومذكرة المباحث كذب توفيق عكاشة وتزويره شهادة الدكتوراه.