هنيدي يحكي كيف ساعده السقا في تأدية دور فتاة الليل بفيلم "جاءنا البيان التالي"

كشف الممثل المصري محمد هنيدي، عن حقيقة شخصية فتاة الليل عفت التي قدمها في فيلم "جاءنا البيان التالي"، وذلك أثناء استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع المقدمة إسعاد يونس على فضائية CBC، الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017.

إذ أكد أنه التقى الفتاة التي عاشت القصة الحقيقية على أرض الواقع في مهرجان الإسكندرية السينمائي، ووصفها بالعالمية، تأكيداً على حديث يونس على لسان زميل بلجيكي لها قال إن شخصية فتاة الليل التي قدمها هنيدي عالمية.









وفي سرده للموقف قال إن زميله أحمد السقا ذهب لحضور عرض فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي عرض خارج المسابقة الرسمية للمهرجان بسينما شيراتون بسبب الزحام الشديد، بناءً على طلب مدير السينما.

وفي أثناء عودته حدث هنيدي تلفونياً ليخبره بأن معه مفاجأة له، وتبين أنهما فتاتان ترغبان في التمثيل، فيما أضاف أنه سأل الفتاة عن جروح في يدها، وأجابت بطريقة طريفة أنه حادث قديم، ثم حدثته عن المخدرات التي شربتها لتوها، ثم أخذت في تأدية الحركات التي مثلها هنيدي بفيلمه.

"جاءنا البيان التالي" الذي عرض في العام 2001 من بطولة محمد هنيدي، أحمد خليل، حنان ترك، لطفي لبيب، ومن تأليف محمد أمين، وإخراج سعيد حامد.

وفي الحلقة ذاتها، عرضت بعض اللقطات من كواليس تصوير فيلم "صاحب صاحبه" الذي عرض في العام 2002 وشارك في البطولة أشرف عبدالباقي، ولطفي لبيب وريهام عبدالغفور، أثناء محاولة هنيدي التحكم في ركوب النعامة.









كما تحدث عن تجربة غنائه في فيلم "همام في أمستردام" من إنتاج 1999، وعن طلب عمدة مدينة بنها منه أن يغني في أحد الأفراح، وحينها حاول إقناعه بأنه ليس مغنياً، وكذا تحدث عن أغنية "يا طاطا يا نانا" التي غناها في الفيلم ذاته.

















