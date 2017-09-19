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مواطن سعودي يشتكي رفضه في مقابلة عملٍ بسبب لحيته.. وهيئة السياحة ترد

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تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو لشاب سعودي يروي من خلاله قصة مقابلة عمل، مؤكداً أنه رُفض بسبب لحيته.

المقطع الذي تم تداوله تسبب في نشر الهيئة العامة للسياحة والتراث لتغريدة عبر تويتر، مساء أمس الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 201، يؤكد المسؤولون من خلالها بدء التحقيق في الأمر وطلب التواصل المباشر مع الشاب المتضرر من الواقعة.



وتقدم الشاب لوظيفة في المعهد العالي للسياحة في مدينة جازان السعودية، بحسب روايته.

وأضاف الشاب أن الموقف الذي حدث معه في هذه المقابلة لا يدري أهو مضحك أم مبكٍ، حيث إن الشخص الذي قابله قال له إنه ليتم تعيينه في الوظيفة سيتوجّب عليه حلق لحيته.

ويكمل الشاب قصته بأنه رد على المقابل بأنه لن يحلق لحيته وأن الرزق على الله.

وختم الشاب المقطع بنصيحة للشباب بعدم حلق لحاهم.

وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع الفيديو حيث أطلقوا هاشتاغ #اللحية_تمنع_توظيف_شاب مطالبين بتوظيفه، وأن لحيته هي أمر شخصي ليس من حق صاحب العمل التدخل فيه، فيما دافع البعض الآخر عن موقف صاحب العمل حيث عبروا أن حسن المظهر والشكل الحسن هو أحد متطلبات العمل في قطاع السياحة.

 

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