بعد انتقاد الجمهور لغنائها.. نسرين طافش تشبِّه نفسها بالسندريلا سعاد حسني! فهل ستترك التمثيل؟

ترى الفنانة السورية نسرين طافش أن مسارها الفني يشبه مسار السندريلا سعاد حسني.

قالت الممثلة السورية الجزائرية ذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

رح قلكون متل ما جاوبتو : التمثيل دراستي بالمسرح و شغفي الأول و مهنتي الاساسية .. الغناء هواية ممتعة بتسعدني و بتسعد محبيني .. يتبع — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ونشرت الممثلة والمغنية سلسلة من التغريدات تتحدث فيها عن مشوارها الفني.

وفي إجابة على أحد متابعيها الذي سأل إن كانت ستترك التمثيل من أجل الغناء، قالت نسرين إن سعاد حسني ممثلة وغنت، و شادية ممثلة وغنت"، وإنهن نجحن إلا أن التمثيل ظل شغفهن الأول.

أحد المحبين فكرني رح اترك المثيل و ضل بالغناء و انو كتار مفكرين هيك .. قللي ما بدنا نكسبك مغنية و نخسرك كممثلة .. يتبع .. — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

سعاد حسني ممثلة و غنت .. و شادية ممثلة و غنت .. و نجحو بالتنين بس ضل التمثيل شغفهم الاول ولو كان في فيديو كليبات بايامهون كانوا عملو .. يتبع — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت آخر تجارب نسرين طافش في الغناء كليب بعنوان "123 حبيبي"، باللهجة المغربية -وهي ليست غريبة عنها، نظراً لأن والدتها جزائرية الجنسية- وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة.









و أنا هيك بتعلم من الكبار من شغفهم و مواهبهم و حبهم للفن .. و لو تركت الفن بيوم من الايام رح اتركو عن رغبة شخصية بدون اي مؤثر خارجي .. يتبع — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

عدد المشاهدات التي حصل عليها الفيديو كليب، لم يمنع التعليقات السلبية عن أداء طافش.

الممثلة السورية التي تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، كان أول أعمالها دوراً صغيراً في مسلسل "هولاكو" عام 2002، لكن الجمهور عرفها من خلال مشاركتها في مسلسل "ربيع قرطبة" عام 2003.

واتجهت نسرين إلى الغناء، فكانت بدايتها حين شاركت مع عدد من الفنانين السوريين في كليب "أنت أحلى" عام 2012 والذي يتحدث عن مأساة الحرب في سوريا.

وفي فبراير/شباط 2017 أصدرت أول كليب بعنوان "متغير علي"، والذي حقق مشاهدات معقولة تخطت الـ3 ملايين مشاهدة.