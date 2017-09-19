صُنّف الأغلى في العالم.. الكشف عن مبالغ طائلة حصلت عليه دمشق من إصدارات جوازات سفر السوريين بالخارج

أصدرت وزارة الداخلية السورية إحصائيات مختلفة لها علاقة بالجوازات السورية التي أصدرتها في مختلف سفاراتها بالخارج والتي وصل عددها منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 360 ألف جواز.

وأشارت أيضاً تلك الإحصائيات التي نشرتها صحيفة الوطن المحلية إلى أن قيمة المبالغ المستوفاة من تلك الجوازات بلغت ما يقارب 3 مليارات ليرة أي 41 مليون دولار.

وبينت الإحصائيات أن الأحوال المدنية أصدرت خلال العام الحالي 892.617 بطاقة شخصية، بينما، بلغ عدد البطاقات الأسرية، التي منحت نحو 73 ألف بطاقة.

ولم يعتبر سوريون على الشبكات الاجتماعية المبلغ بالصادم، في الوقت الذي يكلف استصدار جواز جديد في القنصليات خارج البلاد مبلغ 400 دولار أميركي، ويبلغ استصداره بشكل مستعجل خلال 3 أيام 800 دولار.

الأمر الذي صنّف الجواز السوري كأغلى جواز في العالم والأضعف فقد حل في المرتبة 101 من حيث القوة من أصل 104 جوازات سفر على المؤشر وتلته فقط جوازات باكستان والعراق وأفغانستان.