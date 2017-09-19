مقتل 7 جنود سعوديين في اشتباكات مع الحوثيين وقوات صالح

قالت وسائل إعلام سعودية إن 7 جنود سعوديين قُتلوا في الحد الجنوبي جراء الاشتباكات مع قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

وأعلن الجيش اليمني، أمس الاثنين، تقدمه وسيطرته على مواقع جديدة في مدينة حرض الحدودية مع السعودية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقال بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني إن قواتهم مسنودة بقوات التحالف العربي تمكّنت من تحرير أجزاء واسعة من وادي "ابن عبدالله" الواقع جنوب حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

عاجل | وسائل إعلام سعودية: مقتل 7 جنود سعوديين في الاشتباكات مع #الحوثيين بالحد الجنوبي — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧

ويقع في حرض أكبر منفذ بري بين اليمن والسعودية، لكنه مغلق منذ سيطرة الحوثيين عليه مطلع 2015.

وأعلن مصدر عسكري أن القوات الحكومية حققت أمس تقدماً في عددٍ من المواقع غربي محافظة تعز عقب معارك ضد الحوثيين وقوات صالح.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن 4 أطفال قُتلوا وأُصيب آخرون نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي وقوات صالح على مدينة تعز (جنوبي البلاد).

وأضاف مراسل الجزيرة أن القذيفة سقطت في حي الجحملية، وأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و15 عاماً.

وكان ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب 10 مدنيين -معظمهم أطفال- في قصف لمليشيا الحوثي على ساحة لعب أطفال بمدينة تعز يوم الجمعة الماضي.