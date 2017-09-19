شباب بزيٍّ روماني يتجولون بالإسكندرية في مصر.. شاهد الصور التي غزت الفيسبوك

انتشرت صور على فيسبوك، لشباب في مدينة الإسكندرية بمصر، وهم يتجوَّلون بملابس رومانية وسط الشوارع.

ونشرت الصور لأول مرة على صفحة O art-studio، وهي عبارة عن جلسة تصوير خاصة، لأشخاص يرتدون الزي الروماني، معبِّرين عن تلك الحقبة التي عاشتها مدينة الإسكندرية.

الألبوم اسمه "في يومٍ من الأيام"، وتم إرفاقه بتعليق يصف الإسكندرية: "أرض كانت بوابة الزمن بين عالمين.. الإسكندرية، أرض الرومان ومدينة الله".

الصور لاقت إعجاباً كبيراً، حيث تمت مشاركة ألبوم الصور كاملاً أكثر من 2200 مرة، بجانب الصفحات الأخرى التي نقلت الصور.

ويظهر الشباب وهم يتجولون في شوارع المدينة وحدائقها، بالإضافة إلى صورٍ لهم وهم يستقلون وسائل المواصلات الحديثة مثل الترام، ويسيرون بقارب وسط البحر.









يذكر أن مصر تحولت إلى مستعمرة رومانية سنة 31 ق.م.، وذلك بعد انتهاء حكم البطالمة عقب هزيمة كليوباترا السابعة على يد الإمبراطور أكتافيوس، في معركة أكتيوم البحرية.

وكانت الإسكندرية منذ نشأتها معقلاً لليونان والرومان، على حد سواء، وكانت بداية التواجد الروماني في مصر على شكل حاميات عسكرية، تتمركز في شرقي الإسكندرية وأسوان وبابليون.