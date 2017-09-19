للمرة الأولى في تركيا.. حافلات عامة وردية اللون للنساء فقط

للمرة الأولى في تركيا، يتم تنفيذ مشروع "المتروباص الوردي"، المخصص للنساء فقط، لتحقيق رغبة مجموعة من طلبة الجامعة.

المشروع الجديد خلق ردود فعل واسعة بين الناس في ولاية ملاطيا التركية، حيث شعر البعض بالرضا، بينما رآه آخرون "تمييزاً عنصرياً".

حسب صحيفة بوستا التركية، بعد إصرار مكثف من مجموعة طلبة من جامعة إينونو في ولاية ملاطيا التركية، تمت الموافقة على المشروع الذي أطلق عليه اسم "المتروباص الوردي"، المخصص للنساء فقط، وهو المشروع الأول من نوعه في تركيا.

وافتتح المشروع منذ عدة أيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي زار ملاطيا لافتتاح بعض المشاريع ومن بينها هذا المشروع ، الذي بدأ العمل رسمياً به مع بداية السنة الدراسية، في 18 سبتمبر/أيلول 2017.

وقال رئيس البلدية أحمد شاكير: "لقد قدم المشروع من قبل مجموعة من طالبات الجامعة، ونظرنا إلى هذا الطلب باهتمام، وبدأنا بدراسته، وقمنا بإنشاء اثنين من المتروباص لخدمة النساء".









كما تم تحذير الرجال من قبل المسؤولين والسائقات اللاتي سمح لهن فقط بالقيادة، من عدم الصعود لهذه الحافلات، وقد أوضحت المديرية العامة لوزارة التربية والتعليم بأنه سيكون هنالك 8 رحلات في اليوم.

لكن مساعد رئيس الحزب الجمهوري التركي المعارض، ولي اكبابا، ذكر في مؤتمر صحفي "أن المشروع تمييز عنصري، علينا إنشاء متروباص خاص بالرجال أيضاً باللون البنفسجي".

وتشعر النساء بالرضا إزاء هذا المشروع، بينما انتقدته أخريات، فتقول إحدى الراكبات "متروباص للنساء فقط، سوف نأتي ونذهب بشكل مريح، إنه لطيف".

بينما قالت أخرى "هناك تمييز عنصري في الأمر".