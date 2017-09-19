أردوغان يُكبِّر في أذن حفيدته الجديدة ويُصر على منحها اسم مُعلمة تركية.. فمن تكون؟‎

قالت صحف تركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصرَّ على تسمية حفيدته الجديدة باسم معلمة تركية، لقيت مصرعها في حادث إرهابي، وقع قبل ولادة ابنة الرئيس التركي بأشهر قليلة.

ووضعت سمية أردوغان، المتزوجة من مواطنها رجل الأعمال التركي سلجوق بيراكتار طفلتها الجديدة، في شهر أغسطس/آب 2017، أي بعد حوالي شهرين على حادثة مقتل معلمة الموسيقى التركية شيناي إيبوكا في مدينة باتمان شرقي تركيا، على يد مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور.

ومنحت عائلة الرئيس التركي اسم جنان إيبوكا للطفلة الجديدة تكريماً منها لعائلة المعلمة شيناي إيبوكا.

ووفقاً لما نقلته صحيفة اكشام المحلية، فقد أذن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أذن حفيدته، وهاتف عائلة المعلمة شيناي لمواساتهم، مقدماً لهم التعزية بمقتل ابنتهم.

ونقلت الصحيفة ذاتها أن أردوغان عقَّب على حادثة مقتل المعلمة، قائلاً: "لقد أعدت مختبراً بالمعاش الذي تأخذه، لكنهم قتلوها فيه"، في إشارة لبشاعة الجريمة التي ارتكبها تنظيم حزب العمال الكردستاني.

ويحرص الرئيس التركي على قضاء وقت مع أحفاده أثناء وجوده في منزله، حيث سبق ونشر صوراً له وهو يقوم بتدريس حفيده القرآن الكريم.

وتفاعل الآلاف مع الصورة آنذاك، حيث أعادوا نشرها، معبِّرين عن إعجابهم بتواضع أردوغان، وطريقة تفاعله مع أفراد عائلته، على حد تعبيرهم.

ومن جانب آخر، تشهد تركيا عدداً من الهجمات الإرهابية التي تقوم عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور داخل تركيا، بتنفيذها في مدن تركية مختلفة بين الحين والآخر، والتي راح ضحيتها مئات القتلى حتى اللحظة.