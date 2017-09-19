فضيحة تزلزل ممثل كوميدي شهير.. حتى الـ FBI يحقق في الفيديو "المشين" وجمهوره يسبه بربع مليون "ميم"!

صبَّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على الممثل الكوميدي الأميركي الشهير كيفن هارت، بعد أن ظهر في فيديو مصور يعترف من خلاله أنه خان زوجته الحامل، بعد تسريب فيديو يجمعه بسيدة في وضعية "مشينة"، حسب وصف المعلقين.

Sending so many apologies to my wife & kids. I gotta do better and I will. I'm not perfect and have never claimed to be ...I love you all. A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real) on Sep 16, 2017 at 4:07pm PDT

وعلى الرغم من اعتذار الممثل البالغ من العمر 38 عاماً لزوجته وأبنائه طالباً السماح قائلاً إنه "أساء التقدير ووضع نفسه في مكان لا ينبغي أن يكون فيه"، إلا أن الجمهور لم يرحمه، وعبَّر عن هذا الغضب بعدد هائل من الـ"ميمز".

إذ انهالت التعليقات الغاضبة التي تجاوزت الربع مليون تعليق، حولت قضية خيانة هارت إلى تريند لأكثر من 24 ساعة، يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017.

وفيما يلي بعض التغريدات:

"أنا حقاً لا أشعر بالأسى تجاه زوجة كيفن هارت لكونها خُدعت، لأنها حصلت عليه بنفس الطريقة".

I really don't feel bad for Kevin Hart's new wife getting cheated on when that's exactly how she got with Kevin Hart in the first place. pic.twitter.com/fCVYU7nNHz — Paige Matthews (@WickedBeaute) 17 septembre 2017

"كيفن هارت يحاول استعادة ثقة حبيباته"

Kevin Hart trying to win back his babes' trust pic.twitter.com/1es4tlIcSu — owilli (@owilliams_) 17 septembre 2017

"كيفن هارت: أنا في مرحلة من حياتي حيث..

رد فعلي":

Kevin Hart: I'm at a place in my life where

Me: pic.twitter.com/gCAuO1N7to — . (@itsluisagibson) 17 septembre 2017

"كيفين هارت خان زوجته مرتين فقط، وهذا يعني 2/365 يوم، وهو أقل من 1%، لذلك فالأمر لا يحسب على الإطلاق، إنه ليس مذنباً".

Kevin Hart cheated on his wife only twice and that's 2/365 days which is less than 1% so it doesn't really count at all. HE IS NOT GUILTY — Lighty (@ILYAAS_96) 18 septembre 2017

"وضعية كيفن هارت تبيِّن لك أنك ستخسرهم بنفس الطريقة التي كسبتهم بها.

المعنويات: لا تواعد شخصاً أخذته من شخص آخر".

The Kevin Hart situation just show you will lose them the same way you got them. Morale: Don't date someone you took from another #KevinHart pic.twitter.com/ntfoY17u9O — Pickle Rick (@Deski1701) 17 septembre 2017

"النساء عائدات لتويتر لسحب كيفن هارت"

Women returning to Twitter to drag Kevin Hart pic.twitter.com/TWx2hke0n6 — rosechocglam (@rosechocglam) 17 septembre 2017

"كيفن هارت قصير جداً ليخون"

keViN haRt tOo ShOrT to ChEaT pic.twitter.com/8v4vAPq3Ax — Justin (@justin_t1m3) 18 septembre 2017

الجدير بالذكر أن موقع TMZ ذكر أن هارت تعرَّض للابتزاز المالي من قبل ناشر الفيديو المجهول والذي وصل إلى المطالبة بملايين الدولارات، وأن التحقيق في القضية بيد المباحث الأميركية الفيدرالية FBI.

وذكر الموقع كذلك أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو "المشين"، ما هي إلا "موديل عارية" تتنقل بين الحانات، وقابلها كيفن قبل شهر في أحد ملاهي مدينة لاس فيغاس.

وأوضح تقرير الموقع، أن الفتاة تواصلت مع هارت وأخبرته أنها ليست وراء تسريب الفيديو، وأنها على استعداد للخضوع لجهاز كشف الكذب، مقابل مبلغ 420 ألف دولار، وأنها أوكلت محامياً في حال تعرَّضت لأي موقف قانوني.

ويحتوي الفيديو المنتج بجودة عالية حسب TMZ، الذي مدته 4 دقائق و47 ثانية على مقاطع صوتية لكيفين، ثم يقطع الفيديو إلى مشهد في غرفة النوم، حيث يظهر شخصان يمارسان الجنس على السرير، دون إمكانية تمييز هويتهما، ولكن بعد ذلك ترى رجلاً عارياً يمشي في الغرفة، ويبدو بالتأكيد مثل كيفن.

تقرير TMZ ذكر كذلك أنه ليس من الواضح إن كان FBI يتحرى بشأن المرأة التي ظهرت في الفيديو مع كيفن، أو مَن الذي سجل اللقاء بسرية، أو أن جهاز آيفون الذي يملكه الممثل سُرق وأخذ منه التسجيل.









يذكر أن مجلة People نشرت تقريراً جاء فيه أن زوجة هارت أنيكو باريش والتي تزوجها قبل عامٍ واحد، ظهرت تتسوق بعد الواقعة في حي بيفرلي هيلز الراقي في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، وهي لا تزال ترتدي خاتم الزواج.









وفي الختام، لا بد من ذكر أن هارت يعتبر أشهر مقدمي فن -ستاند آب- كوميدي، وله جولات استعراضية ناجحة جداً في العواصم العالمية، وسبق أن قدّم عرضاً حضره الآلاف من جمهوره من العرب في أبوظبي عام 2016، بعضهم سافر خصيصاً ليراه من دول مجاورة.

