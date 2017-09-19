إصدار: ar

فضيحة تزلزل ممثل كوميدي شهير.. حتى الـ FBI يحقق في الفيديو "المشين" وجمهوره يسبه بربع مليون "ميم"!

تم النشر: تم التحديث:
PIC
social media

صبَّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على الممثل الكوميدي الأميركي الشهير كيفن هارت، بعد أن ظهر في فيديو مصور يعترف من خلاله أنه خان زوجته الحامل، بعد تسريب فيديو يجمعه بسيدة في وضعية "مشينة"، حسب وصف المعلقين.



وعلى الرغم من اعتذار الممثل البالغ من العمر 38 عاماً لزوجته وأبنائه طالباً السماح قائلاً إنه "أساء التقدير ووضع نفسه في مكان لا ينبغي أن يكون فيه"، إلا أن الجمهور لم يرحمه، وعبَّر عن هذا الغضب بعدد هائل من الـ"ميمز".

إذ انهالت التعليقات الغاضبة التي تجاوزت الربع مليون تعليق، حولت قضية خيانة هارت إلى تريند لأكثر من 24 ساعة، يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017.


وفيما يلي بعض التغريدات:


"أنا حقاً لا أشعر بالأسى تجاه زوجة كيفن هارت لكونها خُدعت، لأنها حصلت عليه بنفس الطريقة".



"كيفن هارت يحاول استعادة ثقة حبيباته"



"كيفن هارت: أنا في مرحلة من حياتي حيث..
رد فعلي":



"كيفين هارت خان زوجته مرتين فقط، وهذا يعني 2/365 يوم، وهو أقل من 1%، لذلك فالأمر لا يحسب على الإطلاق، إنه ليس مذنباً".



"وضعية كيفن هارت تبيِّن لك أنك ستخسرهم بنفس الطريقة التي كسبتهم بها.

المعنويات: لا تواعد شخصاً أخذته من شخص آخر".



"النساء عائدات لتويتر لسحب كيفن هارت"



"كيفن هارت قصير جداً ليخون"



الجدير بالذكر أن موقع TMZ ذكر أن هارت تعرَّض للابتزاز المالي من قبل ناشر الفيديو المجهول والذي وصل إلى المطالبة بملايين الدولارات، وأن التحقيق في القضية بيد المباحث الأميركية الفيدرالية FBI.

وذكر الموقع كذلك أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو "المشين"، ما هي إلا "موديل عارية" تتنقل بين الحانات، وقابلها كيفن قبل شهر في أحد ملاهي مدينة لاس فيغاس.

وأوضح تقرير الموقع، أن الفتاة تواصلت مع هارت وأخبرته أنها ليست وراء تسريب الفيديو، وأنها على استعداد للخضوع لجهاز كشف الكذب، مقابل مبلغ 420 ألف دولار، وأنها أوكلت محامياً في حال تعرَّضت لأي موقف قانوني.

ويحتوي الفيديو المنتج بجودة عالية حسب TMZ، الذي مدته 4 دقائق و47 ثانية على مقاطع صوتية لكيفين، ثم يقطع الفيديو إلى مشهد في غرفة النوم، حيث يظهر شخصان يمارسان الجنس على السرير، دون إمكانية تمييز هويتهما، ولكن بعد ذلك ترى رجلاً عارياً يمشي في الغرفة، ويبدو بالتأكيد مثل كيفن.

تقرير TMZ ذكر كذلك أنه ليس من الواضح إن كان FBI يتحرى بشأن المرأة التي ظهرت في الفيديو مع كيفن، أو مَن الذي سجل اللقاء بسرية، أو أن جهاز آيفون الذي يملكه الممثل سُرق وأخذ منه التسجيل.



pic

يذكر أن مجلة People نشرت تقريراً جاء فيه أن زوجة هارت أنيكو باريش والتي تزوجها قبل عامٍ واحد، ظهرت تتسوق بعد الواقعة في حي بيفرلي هيلز الراقي في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، وهي لا تزال ترتدي خاتم الزواج.



pic

وفي الختام، لا بد من ذكر أن هارت يعتبر أشهر مقدمي فن -ستاند آب- كوميدي، وله جولات استعراضية ناجحة جداً في العواصم العالمية، وسبق أن قدّم عرضاً حضره الآلاف من جمهوره من العرب في أبوظبي عام 2016، بعضهم سافر خصيصاً ليراه من دول مجاورة.

 

التعليقات