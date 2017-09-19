"علاقتنا روحانية ونتقابل في الله".. أحمد سعد: ستسمعون أخباراً جيدة عنا قريباً.. هكذا فسر علاقته بسمية الخشاب

رغم محاولات نفي ارتباط المغني المصري أحمد سعد ومواطنته سمية الخشاب، إلا أن ظهورهما معاً في الأعمال الفنية والمناسبات العامة، فرض الشكوك حول مدى صدق رواية خطيبة سعد السابقة ريم البارودي، التي زعمت زواجهما السري.

وجاء تعليق أحمد سعد الأخير لبرنامج عرب وود مختلفاً، حيث أكد أن الخشاب غيَّرت من حياته، وكانت سبباً في تواصله مع طبيب متخصص في الطاقة، وأن علاقتهما روحانية، ويتقابلان في الله، حيث لهما اهتمامات صوفية مشتركة.

وأكد سعد خلال اللقاء أنه قريباً جداً سيُعلن أخباراً جيدة عنه وعن الخشاب، إلا أنه لم يوضح طبيعة هذه الأخبار.

وأوضح سعد أن العلاقة الروحانية بينهما تعني وجود "أعمال خير" مشتركة تجمعهما.





وكانت الممثلة ريم البارودي، قد أثارت الجدل، في أبريل/نيسان 2017، بعد أن نشرت تغريدةً أكدت فيها زواج سعد والخشاب السري، مع تجاهل سعد والخشاب للردِّ على تلك الشائعة، مع استمرار ظهورهما معاً.

