ياسمين صبري تتخلى عن المكياج والأناقة.. شاهدها كما لم ترها من قبل

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صوراً لها على فيسبوك وإنستغرام، بعد فوزها في إحدى مسابقات السباحة.

وكانت الممثلة المصرية، حصدت ثلاث ميداليات ضمن مسابقة للسباحة، أقيمت بأحد النوادي في القاهرة، يوم الخميس الماضي، بحسب موقع "مصراوي".









وقد عادت ياسمين صبري مرة أخرى لتمارس رياضتها المفضلة، حيث تنافست مع عدد من السباحين من مختلف الأندية، لتفوز بميداليتين ذهبيتين، وأخرى فضية.









وكانت صبري صرَّحت سابقاً، أنها انقطعت عن ممارسة السباحة بشكل احترافي منذ 9 سنوات.

كما نشرت صبري صورةً على حسابها الشخصي عبر إنستغرام، لشخص حاصل على ميدالية، وقد تعدَّى عمره الـ65 عاماً، رفقة بعض السباحين الصغار.