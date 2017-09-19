آبل تطرح iOS 11 اليوم.. وهذه أبرز المزايا الجديدة

أعلنت شركة آبل، أن أحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزة آيفون وآيباد سوف يتاح لجميع مستخدميها اعتباراً من الثلاثاء، 19 سبتمبر/أيلول 2017، ليأتي مع عدد من التغييرات، بما في ذلك تغييرات على متجر آب ستور، ودعم تقنية الواقع المعزز.

ويأتي الإصدار ذو الرقم 11 من نظام iOS قبيل طرح عملاقة التقنية الأميركية أحدث هواتفها الذكية آيفون 8 وآيفون 8 بلاس في الأسواق، يوم الجمعة المقبل، وهاتف آيفون 10 الذي يُنتظر شحنه للمستهلكين يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ومع iOS 11، سيكون متجر التطبيقات آب ستور، الذي يعد العمود الفقري لقطاع الخدمات من آبل، الأكثر نصيباً من التغييرات. هذا وقد جلب المتجر للشركة في الأشهر التسعة الماضية نحو 21.5 مليار دولار أميركي من العائدات، أي بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي.

وقامت آبل بتحديث تصميم متجر آب ستور على نحو يمنح المطورين مزيداً من المساحة، لإضافة صور ونصوص تصف تطبيقاتهم. وكان المطورون يشتكون من أن المستخدمين يجدون صعوبة في العثور على تطبيقاتهم على المتجر، ما لم يقوموا بطباعة الاسم على نحو صحيح، أو اتباع رابط مباشر إلى التطبيقات.

ويمنح التصميم الجديد للمتجر مكاناً بارزاً للألعاب، التي يُتوقع أن تشكل نحو 75% من عائدات آب ستور الإجمالية، بحسب شركة App Annie، التي تجمع وتحلل بيانات السوق لتطبيقات الأجهزة المحمولة.

وتأتي معظم تلك العائدات في شكل ما يُعرف بـ"مشتريات داخل التطبيق"، حيث يمكن للاعبين شراء عناصر ومزايا لفتح أجزاء جديدة من الألعاب.

ويتضمن iOS 11 الجديد أيضاً دعم تقنية الواقع المعزز، التي تتيح للمستخدمين عرض أجسام افتراضية ضمن العالم الحقيقي. كما يتضمن ميزة تعدد النوافذ والتطبيقات، ومزايا جديدة للصور، ومنح المساعد الرقمي سيري قدرات إضافية، ودعم إرسال المال بين الأصدقاء عبر خدمة "آبل باي".