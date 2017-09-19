تخلص من الإزعاج المفاجىء.. طريقة إيقاف التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو على تويتر وفيسبوك وإنستغرام

التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أمر مزعج تماماً. فهي خاصية "تفضحك" في مكان عملك، عندما يسمع مديرك صوت الفيديو، ويعرف أنك لا تعمل، بل تتسلى على حسابك الشخصي على فيسبوك أو تويتر، وأيضاً تسرع نفاد باقة الإنترنت، كما أنها تُرغمك على مشاهدة أول ثلاث ثوانٍ على الأقل من مقاطع فيديو لا تهتم بها البتة.



ورغم أن مواقع تويتر وفيسبوك معدة سلفاً لتشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً لزيادة عدد المشاهدات، إلا أن هناك طريقة لإيقافها. وقد نشرها موقع Indy100 التابع لصحيفة The Independent البريطانية.

فيسبوك









للهواتف بنظام أندرويد

- توجه إلى القائمة (الموجودة بأقصى اليمين، أسفل الشاشة).

- اختر منها "عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً/Never Autoplay Videos".

للهواتف بنظام iOS

- توجه إلى القائمة (الموجودة بأقصى اليمين، أسفل الشاشة).

- اختر "إعدادات/settings"، ثم "إعدادات الحساب/Account Settings"، ثم "مقاطع الفيديو والصور/Videos and Photos".

- اختر "عدم تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً/Never Autoplay Videos".

للحاسوب

- انقر على سهم القائمة أعلى يمين الشاشة الرئيسية.

- اختر "الإعدادات/Settings" ثم "مقاطع الفيديو/Videos".

- من خيار "تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً/Auto-Play Videos"، انقر على القائمة لتظهر مجموعة من الخيارات.

- اختر "إيقاف التشغيل/Off".

تويتر









للهواتف بنظام أندرويد

- توجه إلى الصورة الرمزية الخاصة بك (الموجودة بأعلى اليسار).

- اختر "الإعدادات والخصوصية/Settings and privacy"، ثم "إمكانية الدخول/Accessibilty".

- تحرك إلى أسفل العمود على اليسار.

- ألغِ تحديد "تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً/Video Autoplay".



للهواتف بنظام iOS

اتبع نفس الخطوات المتبعة على نظام تشغيل أندرويد.

للحاسوب

اتبع نفس الخطوات المتبعة على أنظمة التشغيل أندرويد وiOS.

إنستغرام









يُمكنك إيقاف تشغيل الفيديوهات تلقائياً على إنستغرام عند استخدامك بيانات الداتا، مع السماح بذلك عند استخدام الـWi-Fi، وذلك على هواتف أندرويد وiOS، والطريقة بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية" هي:

- اذهب إلى الملف الشخصي الخاص بالمستخدم.

- ثم إلى قائمة "الإعدادات/Setting"، من خلال الضغط على النقاط الثلاث الموجودة في الأعلى على أندرويد، أو الضغط على رمز الترس في iOS.

- اختر "استخدام البيانات الخلوية/Cellular Data Use".

- اختر "استخدم بيانات أقل/Use Less Data".