"ليس ابني.. وهذا هو نجلي الوحيد".. نادية الجندي تكشف عن صورة ابنها الحقيقي.. هل يشبهها؟

رداً على مانشر على الميديا بحب أوضح أن دى صورتى مع أبنى الوحيد هشام عماد حمدى والأبن الأصغر لعماد حمدى الذى أنجبته بعد زواجى من عماد حمدى الله يرحمه وعمرى ١٦ عاماً وهو أبنى وأخويا وصديقى لأن الفرق بنا فى العمر مَش كبير ... وأحب أوضح أن الصوره اللى أنتشرت على السوشل الميديا اليومين دول دى مَش صوره أبنى هشام دى صوره الأستاذ / نادر الأبن الأكبر لعماد حمدى من زوجته الأولى السيدة / فتحية شريف وشكراً #نادية_الجندي

A post shared by nadia elgandy (@nadiaelgandy) on Sep 18, 2017 at 3:44am PDT