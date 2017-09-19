"ليس ابني.. وهذا هو نجلي الوحيد".. نادية الجندي تكشف عن صورة ابنها الحقيقي.. هل يشبهها؟

كشفت الممثلة المصرية نادية الجندي حقيقة الصورة المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية، لشخص قيل إنه نجلها الوحيد من زوجها الأول الممثل الراحل عماد حمدي، فقد نفت أن تكون الصورة تخص ابنها هشام عماد حمدي.

وأوضحت الجندي في حساب لها على إنستغرام، وُصف بالحساب الرسمي الوحيد للممثلة الشهيرة، أن الصورة المتداولة عبر الشبكات الاجتماعية لا علاقة لها بابنها الوحيد، ولكن هي صورة نادر، الابن الأكبر لزوجها السابق عماد حمدي من زوجته الأولى.

رداً على مانشر على الميديا بحب أوضح أن دى صورتى مع أبنى الوحيد هشام عماد حمدى والأبن الأصغر لعماد حمدى الذى أنجبته بعد زواجى من عماد حمدى الله يرحمه وعمرى ١٦ عاماً وهو أبنى وأخويا وصديقى لأن الفرق بنا فى العمر مَش كبير ... وأحب أوضح أن الصوره اللى أنتشرت على السوشل الميديا اليومين دول دى مَش صوره أبنى هشام دى صوره الأستاذ / نادر الأبن الأكبر لعماد حمدى من زوجته الأولى السيدة / فتحية شريف وشكراً #نادية_الجندي A post shared by nadia elgandy (@nadiaelgandy) on Sep 18, 2017 at 3:44am PDT

وأضافت أن فارق السن الصغير بينها وبين ابنها يجعلهما بمثابة الأصدقاء، خاصة أنها تزوجت وعمرها أقل من 16 سنة.











واحتلت الصورة Trend الشبكات الاجتماعية، حيث تم تداولها كصورة نجل الجندي الوحيد، ونظراً لفارق الملامح وكبر سن صاحب الصورة انتشرت بشكل واسع بين رواد الشبكات الاجتماعية، مما اضطر الجندي للتدخل لكشف حقيقتها.

