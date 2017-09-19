في لقاء مليء بالضحك والنكات.. السيسي يستلطف "مهندس" حروب غزة.. فمن يكون؟

ساد اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، أجواء من الضحك وتبادل النكات، لكن الصحف الإسرائيلية ركزت على استلطاف السيسي لأحد المستشارين الأمنيين.

وعرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب "عربي 21" صوراً للسيسي وهو يتبادل الحديث مع مئير بن شابات، مستشار الأمن القومي لنتنياهو، والذي تم تعيينه في منصبه قبل شهرين، بعد أن كان يشغل منصب قائد "لواء الجنوب" في جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".

وقد بدا أن السيسي قد استلطف بن شابات، وأخذ يتبادل معه النكات بالعربية، حيث إن الأخير يجيد اللغة العربية، بحكم عمله في المجال الاستخباري.

ويعد بن شابات بحسب "عربي21" الذي ينتمي للتيار الديني المتطرف، بحكم موقعه السابق، مهندساً لحروب غزة التي شنتها إسرائيل خلال العقد الأخير، وكان المسؤول المباشر عن إصدار التعليمات لتنفيذ عمليات الاغتيال والقصف، التي أفضت إلى تدمير مئات البيوت وسقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وللمرة الأولى منذ توليه الرئاسة المصرية في العام 2014، يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي علناً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017، على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيانٍ إن السيسي استقبل اليوم بنيويورك نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن لقاءً سرياً، عُقد العام الماضي بالقاهرة، بين السيسي ونتنياهو.

ولفتت الصحيفة، آنذاك، إلى أن هذا اللقاء هو الثاني، بعد اللقاء الذي عُقد سراً أيضاً في مدينة العقبة الأردنية، في شهر فبراير/شباط 2016، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن اللقاء الذي جمع السيسي ونتنياهو فجر الثلاثاء، في نيويورك، استغرق زمنه قرابة التسعين دقيقة.