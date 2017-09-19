بعد تحطيمه الرقم القياسي بـ38 جائزة.. لماذا لم يتم ترشيح Game of Thrones لـ"إيمي 2017"؟

مع اقتراب حفل جوائز الإيمي، من المرجح أن يتساءل محبو سلسلة Game of Thrones أنجح إنتاجات HBO، عن سبب عدم ترشحه هذا العام لأي جائزةٍ، وخاصةً أنه كان غالباً ما يسيطر على الحفل.



جواب هذا السؤال نجده في موعد بث الموسم السابع من المسلسل الملحمي، الذي جاء بعد التاريخ المحدد لتسلم الترشيحات.



إذ انطلق موسم هذا العام من Game of Thrones يوم الأحد، الموافق 16 يوليو/تموز 2017، أي بعد حوالي ثلاثة أشهر من موعده المعتاد، مع العلم أن الموعد الأخير لترشيحات جوائز الإيمي، هو 31 مايو/أيار.



أما عن سبب تأجيل الإنتاج، فهو الرغبة في التصوير في أكثر الأشهُر برودةً، وهو ما كان من المهم جداً لمجريات الأحداث في الموسم السابع، بحسب ما نقله موقع Business Insider الأميركي.











إذ سبق لكيسي بلويز، رئيس البرمجة في شركة HBO التصريح العام الماضي بالقول: "الآن، وبما أن فصل الشتاء قد حان في Game of Thrones، رأى دافيد بينيوف، وD.B. Weiss، المنتجان التنفيذيان- أن بدء التصوير بعد الموعد المعتاد بوقتٍ قصير، سيخدم مجرى الأحداث بشكلٍ أفضل في الموسم المقبل، عندما يتغير الطقس".



وتابع قائلاً، "بدلاً من الانطلاقة المعتادة للعرض في فصل الربيع، سنؤجل العرض الأول إلى الصيف، للتوفيق بينه وبين جدول التصوير"، بحسب ما نقله موقع Business Insider الأميركي.

وعليه، لن يكون العرض مؤهلاً بالأساس لترشيحات جوائز الإيمي إلى 2018.



يذكر أن مسلسل Game of Thrones سيطر العام الماضي، على حفل جوائز الإيمي، وحطَّم الرقم القياسي بـ38 جائزة، مما يجعله المسلسل الحاصل على أغلب جوائز الإيمي، متفوقاً على مسلسل Frasier لشبكة NBC، الذي فاز بـ37 جائزة.

ورغم هذا فلم تخسر شركة HBO وجودها في حفل توزيع جوائز إيمي هذا العام، إذ شهد حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون التلفزيون "إيمي" الـ69، الذي أقيم في هوليوود بلوس أنجلوس، مساء الأحد 17 من سبتمبر/أيلول 2017، اسم روبرت دي نيرو عن دوره في فيلم The Wizard of Lies التلفزيوني، وهو من إنتاج شبكة HBO.

وكذا نيكول كيدمان وريس ويذرسبون، وشايلين وودلي عن أدوارهن في مسلسل Big Little Lies، من إنتاج شبكة HBO أيضاً، وهو مسلسل مقتبس عن رواية الكاتبة الأسترالية ليان موريارتي، التي تحمل نفس الاسم، وتصدرت قائمة أعلى الروايات مبيعاً. بحسب قائمة الترشيحات التي أوردها موقع Gold Derby.