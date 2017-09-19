غزة السبب.. تل أبيب وواشنطن تفتتحان أول قاعدة دفاع صاروخي مشتركة في إسرائيل

افتتحت إسرائيل والولايات المتحدة، الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017، قاعدة دفاع صاروخي مشتركة هي الأولى من نوعها في الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية (غير حكومية) عن الجنرال تزفيكا حاييموفيتز، قائد الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، قوله: "لقد افتتحنا مع شركائنا في الجيش الأميركي قاعدة دفاع صاروخي هي الأولى في إسرائيل".

وأضاف: "هناك علم أميركي يرفرف فوق قاعدة عسكرية أميركية موجودة داخل إحدى قواعدنا".

وأشار إلى أن الخطوة لا تشكل رداً مباشراً على حادث محدد أو تهديد محتمل، بل هي مزيج من "الدروس المستفادة" من الحرب على غزة عام 2014، وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية.

وتابع "حاييموفيتز": "لدينا الكثير من الأعداء حولنا، قريبين وبعيدين".

ولم يكشف الجنرال الإسرائيلي أي تفاصيل حول دور القاعدة المشتركة.

وذكرت القناة الثانية أن القاعدة الجديدة موجودة في منطقة النقب جنوبي البلاد، دون تحديد دقيق لموقعها.

وجاء الإعلان عن القاعدة الدفاعية قبيل اللقاء الذي عقد اليوم، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ غداً، في نيويورك.

ووقعت إسرائيل بداية العام الحالي صفقة شراء 50 مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة، وتسلمت بالفعل جزءاً منها.

ولدى تل أبيب منظومة مضادة للصواريخ متطورة، تتضمن شبكة "القبة الحديدية" لاعتراض صواريخ قصيرة المدى، تمكنت بنجاح من اعتراض صواريخ أطلقت من سوريا ولبنان وشبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة.

ولدى إسرائيل أيضاً نظام "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى منظومة "حيتز-3" لاعتراض الصواريخ البالستية طويلة المدى.