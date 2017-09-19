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وزير مالية أكبر دولة بها كاثوليك بالعالم يطلب "الصلاة" من أجل اقتصاد بلاده

 |  أ ف ب
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ECONOMY IN BRAZIL
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 05: Applicants wait on line to attend a job fair on September 5, 2017 in Rio de Janeiro, Brazil. Government data released last week showed Brazil's unemployment rate dropped to 12.8 percent in a sign of slow economic recovery. However, much of the increase came from off-the-books jobs. The jobless rate in Rio hit a record 15.6 percent. (Photo by Mario Tama/Getty Images) | Mario Tama via Getty Images

دفع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البرازيل بوزير المالية البرازيلي المخضرم هنريك ميريليس، إلى طلب مساعدة جادة، وهي "الصلاة" لإنقاذ البلاد من الركود.

ووجه ميريليس نداءه من أجل التدخل الإلهي، عبر تسجيل فيديو تم تداوله الإثنين على نطاق واسع في الإعلام البرازيلي، وأيضاً في شبكات التواصل الاجتماعي. وقيل إن الفيديو قد تم تصويره مبدئياً من أجل التوجه به إلى قساوسة الكنائس.

وظهر ميريليس في الفيديو ببدلة داكنة، جالساً على طاولة وهو يقول "لم يسبق أن حدث ركود كهذا من قبل".

ثم يكمل: "لهذا أنا أعتمد على تعاونكم. أشعر بالراحة للتحدث إليكم لأننا نملك نفس القيم، قانون الله والإنسان. أحتاج إلى صلوات كل واحد منكم".

وفي نهاية الفيديو تظهر رسالة على الشاشة تقول "أكتوبر… شهر الصلاة من أجل الاقتصاد".

وتملك البرازيل أكبر عدد سكان في العالم من المسيحيين الكاثوليك، بالرغم من تزايد عدد الذين يتحولون إلى المذهب الإنجيلي.

وبالنسبة إلى الاقتصاد، هناك مؤشرات على عودة النمو إلى الخانة الإيجابية بعد سنتين من دخول البلاد أكبر ركود تشهده في تاريخها.

كما ان البطالة القاسية التي لا تزال عند مستويات قياسية بنسبة 12,8% بدأت تشهد تراجعا شهريا.

 

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