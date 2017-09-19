السيسي ونتنياهو يلتقيان علناً للمرة الأولى.. هذا ما دار بينهما خلال 90 دقيقة (صور)

للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة المصرية في العام 2014، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي علناً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017، على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيانٍ إن السيسي استقبل اليوم بنيويورك نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس.

ويعد لقاء السيسي ونتنياهو العلني الأول بينهما، منذ تولي السيسي حكم مصر، في يونيو/حزيران 2014.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن لقاءً سرياً، عُقد العام الماضي بالقاهرة، بين السيسي ونتنياهو.

ولفتت الصحيفة، آنذاك، إلى أن هذا اللقاء هو الثاني، بعد اللقاء الذي عُقد سراً أيضاً في مدينة العقبة الأردنية، في شهر فبراير/شباط 2016، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.

اللقاء العلني الأول

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن اللقاء الذي جمع السيسي ونتنياهو فجر الثلاثاء، في نيويورك، استغرق زمنه قرابة التسعين دقيقة.

وأثارت صور اللقاء الذي تم فجر اليوم، وتداولتها وسائل إعلام مصرية ردود أفعال من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، حيث علَّق السياسي الليبرالي والعضو السابق بالحملة الانتخابية للسيسي حازم عبدالعظيم، والذي تحول لمعارضته في الوقت الراهن ساخراً "سعيد جداً بخبر أول لقاء علني بين الزعيم عبد الفتاح السيسي ونتنياهو.. كدة بقى علاقتي بإسرائيل هتبقى بيزنس آز يوشوال (business as usual - عمل كالعادة).."

سعيد جدا بخبر اول لقاء علني بين الزعيم عبد الفتاح السيسي ونتنياهو .. كدة بقى علاقتي باسرائيل هاتبقى بيزنس آز يوشوال مش كدة يابن المركوبة 😎😆 — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) September 18, 2017

أما السياسي اليساري المخضرم كمال خليل فسخر بدوره من اللقاء قائلاً "لقاء السيسي ونتنياهو في الأمم المتحدة لبحث عملية السلام.. ألو يا أمم.. صفقة القرن بتمسِّي"

وأثارت الحالة المرحة والضحكات الواسعة المتبادلة بين نتنياهو والسيسي تعليقات نشطاء، بينهم الحقوقي المصري هيثم أبو خليل.

وربط نشطاء آخرون، بينهم المعارض والمخرج المصري عز الدين دويدار، بين اللقاء "الدافئ" بين نتنياهو والسيسي، والاحتجاجات التي أثيرت ضد الرئيس السابق محمد مرسي، حين تم تسريب نسخة من خطاب بروتوكولي بينه وبين الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، بدأه بقوله "عزيزي بيريز".



وفي 3 يوليو/تموز 2013، قاد السيسي انقلاباً عسكرياً إثر احتجاجات شعبية ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

ماذا دار بينهما؟

وخلال اللقاء -بحسب بيان الرئاسة المصرية- أكد السيسي "الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ بهدف التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس دولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة".

وذكر البيان أن "السيسي ثمَّن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الشأن، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط، تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية".

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره لـ"دور مصر الهام في الشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة"، بحسب البيان ذاته.

وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد توقفت، في شهر أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية.