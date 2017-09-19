شاهد.. شيخ قطري يتوعد بفضح سلطان بن سحيم الموالي للسعودية ويكشف أسباب معاداته للدوحة

هدَّد الشيخ سلطان بن حمد آل ثاني بنشر تسجيلات قال إنها ستفضح سلطان بن سحيم آل ثاني، الذي أصدر بياناً الإثنين، 18 سبتمبر/أيلول 2017، يعادي فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعلن فيه تأييده للسعودية.

وعلى حسابه الخاص على تويتر قال الشاعر سلطان بن حمد آل ثاني، موجهاً حديثه إلى سلطان بن سحيم "الحسابة تحسب وفي حال عدم الاعتذار عن فعلتك المشينة، سأنشر التسجيلات التي تدينك بالخيانة للوطن من أجل المال"

سلطان بن سحيم، الحسابة تحسب ⏱، وفي حال عدم الإعتذار عن فعلتك المشينة، سأنشر التسجيلات التي تدينك بالخيانه للوطن من أجل المال . — Sultan H AL Thani (@sultanalthani1) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وكان سلطان بن سحيم آل ثاني قد ندَّد في بيان أصدره الإثنين، 18 سبتمبر/أيلول 2017، من مقر إقامته في باريس بالسياسات القطرية، ودعا المواطنين القطريين إلى تطهير بلاده مما سمَّاه "الإرهاب"، معرباً عن ثقته في "حكمة خادم الحرمين" وقادة دول الحصار.

من جانبه نشر الشيخ سلطان بن حمد آل ثاني، صديق سلطان بن سحيم مقطع فيديو استعرض فيه الأسباب التي دفعت سلطان بن سحيم إلى تبنِّي هذا الموقف المعادي للدوحة.

#اجدد_البيعه_لتميم_المجد

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الشاعر الشيخ سلطان بن حمد آل ثاني

صديق سلطان بن سحيم و كاتم اسراره 👌🏼 pic.twitter.com/sUQldCpm17 — خالد جاسم (@khalidjassem74) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال "إن بن سحيم تراكمت عليه الديون، وهي بالملايين، وقد طلب من الحكومة القطرية تسديدها، وتمويل أحد مشاريعه في العاصمة السعودية الرياض، بقيمة 33 ملياراً".

وأضاف: "إذا كل مواطن قطري من أسرة آل ثاني يطالب الدولة بتمويل مشروع له بـ33 ملياراً، لا والله ما أفلحنا".



وقال سلطان بن حمد إنه تلقَّى عدة مكالمات للتحريض على قطر، من جهات قال إن بن سحيم يعلمها.

كما كشف عن تلقيه عرضاً قيمته 300 مليون ريال، ثم ينتقل من قطر إلى الأردن، ومن عمان ينتقل على متن طائرة خاصة، دون أن يحدد الجهة التي سيتم نقله إليها.

وقال سلطان بن حمد إن جميع المكالمات التي تلقَّاها مسجلة، وقال موجهاً حديثه إلى بن سحيم، وما لم تتراجع سوف أذيع حتى يعلم الناس من هو سلطان بن سحيم، ومن وراءه.

من جانبه أشار الكاتب الصحفي القطري عبدالله العذبة، إلى أن البيان الذي قرأه سلطان بن سحيم كان من " الأوتوكيو"

ما قرأه سلطان بن سحيم يعرف بـ #بيان_الـss وليس فيه ما يمكن بحثه، وعيونه تلاقط وهو يقرأ من الأوتوكيو مثل عيون الثعل ورمسته مرتبكة مثل شخصيته — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وشنَّت صفحة مجتهد الإمارات هجوماً على بن سحيم، ملمحة إلى علاقة تربطة بالإمارات، حيث لديه استثمار في ملهى ليلي بدبي.