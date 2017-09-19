إنستغرام تدعم تشغيل أصوات مقاطع الفيديو تلقائياً

أطلقت شركة إنستغرام تحديثاً جديداً يجلب ميزة التشغيل التلقائي لأصوات مقاطع الفيديو، بعد أن كانت جميع الأصوات تُكتم تلقائياً؛ بهدف تجنيب المستخدمين الإحراج، خاصةً في الأماكن العامة.

وكان موقع TechCrunch، المعنيُّ بشؤون التقنية، قد رصد الميزة الجديدة السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017، ليحصل بعدها على تأكيد من إنستغرام بشأنها؛ إذ قالت الشركة: "هذا تحديث جديد أصدرناه حديثاً".

وقال الموقع إن الميزة الجديدة تشمل كلاً من مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون، وكذلك الإعلانات المرئية. وأوضح أن الأصوات تبقى مكتومة تلقائياً حين تشغيل التطبيق، ولكن بعد النقر على أي مقطع فيديو لتشغيل صوته، فإن أي مقطع فيديو بعده خلال الجلسة نفسها سوف يُشغل صوته تلقائياً، ما يعني أنه في حال إغلاق التطبيق فسيتعين على المستخدم النقر على أول مقطع فيديو لتفعيل الصوت.

يُشار إلى أن الحال في السابق كانت أن تكتم إنستغرام أصوات الفيديو تلقائياً، ويمكن للمستخدمين تشغيله عن طريق النقر على مقطع الفيديو. هذا وكان المستخدم يضطر إلى النقر على كل مقطع فيديو يريد تشغيله.

ووفقاً لموقع TechCrunch، فإن "إنستغرام" حافظت على الإعدادات الافتراضية للتطبيق، أي إن الصوت يبقى مكتوماً حين تشغيله أول مرة، ثم إنه في حال قام المستخدم بكتم صوت آخر فيديو يشاهده، فإن جميع الفيديوهات التالية سوف تبقى مكتومة الصوت.

وأضاف الموقع أن فيديوهات ميزة القصص من "إنستغرام" لا تزال تلتزم بإعدادات الجهاز، ما يعني أن الصوت يشتغل تلقائياً في حال كانت إعدادات الصوت الخاصة بالجهاز فعالة، أما في حال كان الجهاز صامتاً فسوف تبقى الفيديوهات صامتة أيضاً.

ويُعتقد أن خطوة إنستغرام الجديدة تستهدف إرضاء كل من المستخدمين والمعلنين على حد سواء؛ إذ إن تشغيل أصوات إعلاناتهم تلقائياً، سوف يشجع المستخدمين على إكمال الإعلانات.