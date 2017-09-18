فتيات يصدمن المجتمع الكويتي بمشاركتهن في عراك مع شباب.. ظهرت إحداهن عارية والتحقيقات جارية

صدمة أصابت المجتمع الكويتي جراء عراك شارك فيه 8 كويتيين، منهم 5 من الشباب و3 شابات.

سبب العراك

وتحوَّل الشباب والشابات جميعاً لمادة تتداولها الديوانيات الكويتية، في أعقاب انتشار فيديو لهم وهم يتعاركون باستخدام السلاح الأبيض، فيما بدت إحدى الشابات بلباس اعتبره البعض غير لائق.

مصادر أمنية كويتية أكدت لـ"هاف بوست عربي"، أن "التحقيقات ما زالت جارية مع المتعاركين الذين كانوا يقطنون شقتين متقابلتين وحدث بينهما خلاف؛ بسبب التنافس على كسب وُد الشابات الثلاث".

وأوضحت تلك المصادر أنه لم يتقدم أحد من المشاركين في هذه المشاجرة ببلاغ ضد الآخر، ولكن القيادات الأمنية ارتأت بعد مشاهدة الفيديو وتداوله بكثافة في موقع التواصل الإجتماعي، أنه يحوي سلوكيات تنتهك حرمة الآداب العامة والذوق العام؛ ومن ثم تم تحرير محضر لجميع المشتركين في تلك الواقعة بعد إلقاء القبض عليهم؛ تمهيداً للبدء في إحالتهم إلى المحاكمة".

وقالت المصادر إن "الليلة المثيرة للجدل، بدأت بالإعداد لحفلة لأحد أفراد هذه المجموعة، حيث تم تجهيز ستيريو (جهاز كاسيت) كانت تصدر منه أغانٍ بأصوات مرتفعة، لكن الليلة تحولت في النهاية لتشابك بالسلاح الأبيض".

هذا ما أغضب الكويتيين

المقطع بدا صادماً للكويتيين، حيث ظهر أحد الشباب ممسكاً بسكين طويل، وظهر آخر ونصفه الأعلى عارياً بينما ارتدى سرولاً أحمر قصيراً يغطي ما فوق ركبته، لتبدأ سلسلة من الدفع والوكز والشد والجذب، لينتهي المشهد نهاية دراماتيكية بالجميع وقد طُرحوا أرضاً، فيما انخرطت الشابات في العراك وقد بدا ظهر إحداهن عارياً تماماً، وسط محاولات من قِبل البعض لفض العراك وظهور على استحياء لأحد الكلاب والذي بدا وكأنه يهم بالدفاع عن صاحبه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن 3 من الشبان الخمسة يعملون في قطاعات عسكرية وأمنية، حسبما نقل موقع "أخبار 24" عن صحيفة "الراي" الكويتية.