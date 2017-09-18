"خادم الحرمين الشريفين".. لقب حمله صلاح الدين الأيوبي وقد ينهيه محمد بن سلمان!

حمل لقب "خادم الحرمين" ملوك وسلاطين مسلمون عدة على مدار قرون، ويبدو أن هذا اللقب مهدد بسبب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

إذ كان أول من حمل هذا اللقب على مدار التاريخ هو الملك المسلم الناصر أبو المظفر صلاح الدين، المعروف باسم صلاح الدين الأيوبي، وأعقبه الخليفة العثماني سليم الأول.

وقد رفض الملك السعودي فيصل بن عبدالعزيز كتابة "في حضرة صاحب الجلالة"، واستبدلها بـ"في عهد خادم الحرمين الشريفين"، ثم حمله بشكل رسمي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود عام 1986، وقد استمر استخدام هذا اللقب لكل الملوك السعوديين الذين أعقبوه.

لكن موقع Stratfor الأميركي، أشار إلى نية ولي العهد الحالي إلى الفصل بين لقب "ملك"، ولقب "خادم الحرمين الشريفين" حين يتولى العرش.