بعد 10 سنواتٍ.. كاتب "Gossip Girl": جينيفر لورانس سعت لدور البطولة لكننا انبهرنا ببليك ليفي

قال كاتب سيناريو المسلسل التلفزيوني الأميركي "Gossip Girl"، جوش شوارتز، إن الممثلة جينيفر لورانس أجرت اختبار التمثيل لأداء دور "سيرينا فان دير وودسن" في المسلسل.

وأكد شوارتز، بمناسبة عيد الميلاد العاشر للمسلسل، أن جينيفر التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة آنذاك، حاولت الحصول على الدور، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، بحسب المجلة الفرنسية "Elle".

وفي حوار مع مجلة "Vulture" الأميركية، قال الكاتب إن الممثلة غضبت بسبب عدم اختيارها. وأضاف شوارتز أن جينيفر لم يكن لها أي حظ في نيل الدور؛ لأن المخرج ومساعدته انبهرا بالممثلة بليك ليفلي.