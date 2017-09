سياسة.. قبلات.. ترامب لتحديد النسل.. أبرز لقطات حفل جوائز "إيمي" 2017

في ظل اختيار مقدم البرامج الكوميدية الأميركية ستيفن كولبرت Stephen Colbert مقدِّما للحفل، باتت أهمُّ مناسبة للشاشة الفضية -وهي جوائز الإيمي لعام 2017- مليئة بالمواقف الكوميدية.

ونظراً إلى إثارة كولبرت العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية بحماسة، فلم يكن من المفاجئ أن يتحدث العديد من الفائزين بالجوائز عما كان مهماً بالنسبة لهم بمجرد صعودهم المنصة.

مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت بظهور السياسي الأميركي شون سبايسر، المتحدث السابق باسم البيت الأبيض على المسرح الذي احتضن الاحتفال بتوزيع جوائز إيمي الـ69 في هوليوود، وسخريته من نفسه ومن التصريحات الخاطئة التي ظل يرددها خلال توليه منصبه الرفيع، حتى تقدّم باستقالته نهاية يوليو/تموز 2017.

فاز سكار سجارد بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في Limited Series أو فيلم Big Little Lies، ومنحته النجمة المشاركة له في العمل نيكول كيدمان قُبلة تهنئة على شفتيه عندما اقترب من المسرح. وقالت: "لعلمكم، هذه هي الطريقة التي سأحيي بها كل الرجال الوسيمين من الآن وصاعداً".

ومن بين أفضل الفقرات الفكاهية، ظهور كولبير وهو يتهكم على إحدى حلقات مسلسل Westworld؛ إذ أدار ظهره العاري تماماً إلى الجمهور، لكنه ظهر وكأنه "بلا مؤخرة".

شكر نجم برنامج Saturday Night Live زوجته عند تلقيه جائزة أفضل ممثل مساعد، مشيراً إلى أنهما لم يُرزقا بطفل بينما كان يؤدي دور ترامب في البرنامج الهزلي. وهل هذا بسبب الباروكة البرتقالية؟ ربما.





