بعد ظهورها طفلةً.. ابنة العارضة كايت موس تحضر معها أسبوع الموضة بلندن.. مَن الأجمل؟

بعد مسيرةٍ أزيد من 20 سنة في مجال عروض الأزياء، قررت العارضة الإنكليزية كايت موس توريث المهنة لابنتها ليلا كرييس.

#mama #daughter #katemoss #lfw #topshop #lilagrace #lilagracemoss #mossboss A post shared by Lolliepop (@lolliep1969) on Sep 17, 2017 at 9:17am PDT

إذ ظهرت الفتاة المراهِقة مع والدتها، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، في أحد عروض أسبوع الموضة بلندن، حسب المجلة الفرنسية "Elle".









ويبدو أن الشابة اختارت أن تخطو خطواتها الأولى في مجال والدتها وخالتها شارلوت -آلياس لوتي موس، وذلك بحضورها المناسبة الرسمية، بعد أن كانت عدسات الباباراتزي تلتقطها مع والدتها.

¡Feliz #DiadelasMadres! Entérate qué famosas comparten estilo con sus hijas en www.marieclaire.com.mx #KateMoss #LilaGraceMoss #MothersDay A post shared by Marie Claire México (@marieclaire_la) on May 10, 2015 at 8:14am PDT

ونشرت الصفحة الرسمية على إنستغرام، لوكالة الموضة التي أسستها كايت موس، صورة للعارضة رفقة ابنتها ومصمم الأزياء إدوارد إنينفول.

RG Spotted on the front row @topshop 👀 Kate, Lila & @edward_enninful . #kma #katemoss #topshop A post shared by Kate Moss Agency (@katemossagency) on Sep 18, 2017 at 3:25am PDT

ويشار إلى أن الشابة صورت في شهر مايو/أيار 2017، إعلاناً لماركة "The Braid Bar" لإكسسوارات الشعر.