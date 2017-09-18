بعد ظهورها طفلةً.. ابنة العارضة كايت موس تحضر معها أسبوع الموضة بلندن.. مَن الأجمل؟

بعد مسيرةٍ أزيد من 20 سنة في مجال عروض الأزياء، قررت العارضة الإنكليزية كايت موس توريث المهنة لابنتها ليلا كرييس.
إذ ظهرت الفتاة المراهِقة مع والدتها، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، في أحد عروض أسبوع الموضة بلندن، حسب المجلة الفرنسية "Elle".
ويبدو أن الشابة اختارت أن تخطو خطواتها الأولى في مجال والدتها وخالتها شارلوت -آلياس لوتي موس، وذلك بحضورها المناسبة الرسمية، بعد أن كانت عدسات الباباراتزي تلتقطها مع والدتها.
ونشرت الصفحة الرسمية على إنستغرام، لوكالة الموضة التي أسستها كايت موس، صورة للعارضة رفقة ابنتها ومصمم الأزياء إدوارد إنينفول.
ويشار إلى أن الشابة صورت في شهر مايو/أيار 2017، إعلاناً لماركة "The Braid Bar" لإكسسوارات الشعر.