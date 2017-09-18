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بعد ظهورها طفلةً.. ابنة العارضة كايت موس تحضر معها أسبوع الموضة بلندن.. مَن الأجمل؟

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LILA GRACE
Kate Moss and daughter Lila Grace Moss Hack at the Topshop London Fashion Week SS18 show held at the Topshop Show Space, London. Photo credit should read: Doug Peters/EMPICS Entertainment | Doug Peters/EMPICS Entertainment

بعد مسيرةٍ أزيد من 20 سنة في مجال عروض الأزياء، قررت العارضة الإنكليزية كايت موس توريث المهنة لابنتها ليلا كرييس.


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إذ ظهرت الفتاة المراهِقة مع والدتها، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، في أحد عروض أسبوع الموضة بلندن، حسب المجلة الفرنسية "Elle".



lila grace

ويبدو أن الشابة اختارت أن تخطو خطواتها الأولى في مجال والدتها وخالتها شارلوت -آلياس لوتي موس، وذلك بحضورها المناسبة الرسمية، بعد أن كانت عدسات الباباراتزي تلتقطها مع والدتها.



ونشرت الصفحة الرسمية على إنستغرام، لوكالة الموضة التي أسستها كايت موس، صورة للعارضة رفقة ابنتها ومصمم الأزياء إدوارد إنينفول.


RG Spotted on the front row @topshop 👀 Kate, Lila & @edward_enninful . #kma #katemoss #topshop

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ويشار إلى أن الشابة صورت في شهر مايو/أيار 2017، إعلاناً لماركة "The Braid Bar" لإكسسوارات الشعر.


Lila and her friend Stella modelling for #braidbar 💖 #lilagracemoss #katemoss

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