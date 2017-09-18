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صور: جميلات هوليوود يتألقن بأزياء مصممين عرب على السجادة الحمراء لحفل جوائز إيمي 2017

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HuffpostArabi

تهادت جميلات هوليوود على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز أكاديمية فنون التلفزيون إيمي، بحضور عدد كبير من صناع الفن السابع ونجوم الشاشة الفضية على حد سواء، والذي أقيم مساء الأحد الـ17 من سبتمبر/أيلول 2017.

وتألقت على وجه الخصوص ممثلات ارتدين ملابس بتوقيع أشهر مصممي الأزياء العرب.

إذ ارتدت الممثلتان غابرييل يونيون وكريستن بيل فستانين من تصميم اللبناني زهير مراد، وارتدت تاتيانا مسلاني فستاناً أنيقاً من تصميم اللبنانبة ريم عكرا التي تتخذ من نيويورك مقراً لدار أزيائها، فيما ارتدت ليا ميشيل فستاناً من تصميم مواطنهما إيلي صعب.

أما الممثلة جوليان هو، فاختارت تصميماً للمصمم السوري رامي العلي.


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أجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل إيمي 2017
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  • الممثلة إليزابيث موس

  • الممثلة ريس ويذرسبون

  • إيفان ريتشل وود

  • الممثلة جيسيكا بيل

  • الممثلة فيولا ديفس

  • الممثلة سارة بولسون

  • الممثلة زوي كرافتس

  • الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان

  • الممثلة الأميركية فيليستي هوفمان

  • الممثلة الأميركية جين فوندا

  • الممثلة روبن رايت

  • الممثلة ليا ميشيل

  • الممثلة جيسيكا لانغ

  • الممثلة أرييل وينتر

  • الممثلة تيسا تومبسون

  • الممثلة الأميركية ميشيل بفايفر

  • كلير فوي

  • غابرييل يونيون

  • جوليان هو

  • تاتيانا مسلاني

  • كريستن بيل

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