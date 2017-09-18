"التربون" كان مجرد خوذة.. والـChoker حُلي العاهرات.. أزياء شهيرة بداياتها صادمة

هل سألت نفسك يوماً عن سر بداية الملابس التي ترتديها يومياً؟ ربما تظن أن هذه الملابس صُنعت خصيصاً من أجل أناقتك، ولكن في الحقيقة هناك مجموعة من التصميمات الشهيرة التي ترتديها يومياً صُنعت من أجل أهداف أخرى، إلى أن اقتنصها صناع الموضة حتى احتلت خزانة ملابسنا، وصرنا نتنافس في ارتداء الأحدث منها.

١- الـUGG boots الشهيرة











لم يُصنع هذا النوع من أجل الفتيات الأنيقات فقط، وإنما كانت بغرض منفعي؛ ذلك لأن أول من ارتداه هم راكبو الأمواج الاستراليون، حيث كانوا يرتدون الأحذية المعزولة جيداً؛ لتدفئة أقدامهم بمجرد خروجهم من الماء، الذي في كثير من الأحيان يكون بارداً كالثلج!





Revolutionary divided skirt- Culottes















وتعني بالعربية البنطلونات الواسعة!

بحلول أواخر عام 1700، في أثناء الثورة الفرنسية، صُنع هذا النوع من الملابس لكي يرتديها الأثرياء في كثير من الأحيان، موضحةً بروز الطبقة العليا والاضطهاد حينها. لذلك، كان يشار إلى الثوار "Without Culotte"، في إشارة إلى معارضتهم الأفكار الأرستقراطية.

3- الجينز المقطوع

ثم في العصر الفيكتوري، بدأت النساء في ذلك الوقت تصبح أكثر نشاطاً مما كانت عليه في الأجيال السابقة. كانوا يشاركون في أنشطة مثل ركوب الخيل، والتنس، وخاصة ركوب الدراجات. فكانت التنانير مرهِقة وغير مناسبة، فمن هنا أصبحت السراويل رمزاً للحرية، حيث كان هناك قانون فرنسي يحظر صراحةً على النساء ارتداء السراويل إلا إذا كانت "تحمل دراجة أو على الحصان". اعتُقلت النساء في باريس لارتداء الـCulotte في الأماكن العامة.

لم يكن يتم ارتداء الجينز المقطع كنوع من أنواع الموضة. الجينز الممزق كانت ببساطة، نتيجة لارتدائه كثيراً. قبل السبعينيات، كان الجينز الممزق مرتبطاً أساساً بالفقر والطبقية التي عانتها تلك الحقبة، ولم يكن في مقدور الطبقة الدنيا من الطبقة العاملة أن تتحمل جزءاً من الـDenim، فإنها قد تستمر في ارتدائه.

من المثير للسخرية، أنه قبل وقت طويل كان الناس يرتدون الجينز ممزقاً؛ للتعبير عن الطبقية والفقر، ولكن الآن يرتدونه للتعبير عن الثراء والسير على الموضة، حيث يعتبر ثمنه أغلى من الجينز العادي.

4- رابطة الرأس أو الـTurbane











في الفترة من 1940 إلى 1945، ارتفع عدد العاملات من 27 في المائة إلى ما يقرب من 37 في المائة. نصف هؤلاء النساء أخذن وظائف صعبة في الصناعات الدفاعية بسبب الحرب العالمية الثانية؛ مما دفع النساء اللاتي عملن في مصانع الذخائر التي تصنع أسلحة وذخائر إلى أن يحمين أنفسهن عن طريق ارتداء الأوشحة الحمراء حول رؤوسهم ؛ كي تحميها من الآلات الثقيلة في أثناء عملهن.

5- الـChokers أو القلادة حول العنق مباشرة











إن قلادة "الشوكر" لديها تاريخ طويل وعميق، حيث ظهرت منذ قرون في الثقافات الصينية والأميركية الأصلية والهندية وحتى المصرية.

ولكن، يمكننا البدء من خلال الثورة الفرنسية، حيث صارت النساء يرتدين أشرطة حمراء حول أعناقهم؛ لتحيي أولئك الذين لقوا موتهم في المقصلة. الشريط يمكن ارتداؤه حول الرقبة، أو جاء في شكل X حول الكتفين والظهر.

ثم بعد أن رسمت مانيت اللوحة الشهيرة "أولمبيا" (1863) عاهرة ترتدي شريطاً أسود حول عنقها. خلال هذه الحقبة، أصبح أي شريط حول الرقبة يمكن أن يعني أن المرأة كانت عاهرة!

ثم أليكساندرا، أميرة ويلز، ارتدت الشريط مع بعض صفوف سميكة من اللؤلؤ والمخمل عليه؛ لتغطية ندبة على رقبتها.

ومن هنا، أصبحت النساء ترتديه كنوع من أنواع الزينة بأشكال وألوان مختلفة.

فكيف تحولت كل تلك الأسباب وراء تلك الأزياء التي ليس لها علاقة بالموضة، إلى موضة؟