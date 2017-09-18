فيديو لحوار غاضب بين عمرو دياب مع مفيد فوزي يعود إلى الأضواء ويجذب الملايين

نشرت إحدى صفحات محبي الفنان عمرو دياب فيديو لحوار له مع الإعلامي المصري مفيد فوزي، مشيرةً إلى أن الحوار الذي يعود إلى سنة 1989 لم يذَع من قبلُ.









وبدا الفنان، الملقب بـ"الهضبة"، غاضباً بسبب أسئلة مفيد فوزي المستفزة؛ إذ سأله: "متى حصلتَ على سيارة"، فأجابه الفنان: "بعد 3 سنوات من ممارسة الفن"، فأخبره بأن عبد الحليم حافظ تمكن من الحصول على سيارة بعد 8 سنوات من ممارسته المهنة.

وقال عمرو دياب إنه ظل يدفع أقساط السيارة 3 سنوات. وسأله مفيد فوزي عن نوع سيارته، فقال: "سيارتي مرسيدس وسيارة خطيبتي (شيرين رضا) ميتسوبيشي".

وحصل الفيديو على مليون و300 مشاهدة في 4 أيام.