شيرين رضا: بعض المؤذنين صوتهم يُكفّر.. كيف ردَّ عليها المغرِّدون؟

قالت الممثلة المصرية، شيرين رضا، إن "بعض المؤذنين صوتهم يُكفّر"، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

اعتقد ان قرار توحيد الاذان لازم يتنفذ وبسرعة لان في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين !!! — Shereen Reda (@ShereenReda) September 16, 2017

وأبدت الممثلة المقيمة بمصر رأيها في صوت المؤذنين قائلة، إنه من اللازم توحيد صوت الأذان وبسرعة لأن صوت بعض المقرئين "يكفر البني آدمين".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الممثلة مع تغريدتها، إذ رأى أحد المعلقين أن دور المؤذن ليس إمتاع الناس بصوته بل إخبارهم بموعد الصلاة.

مش مطلوب من المؤذن انه يمتعنا بصوته الهدف هو اعلام الناس بموعد الصلاة . المشكله في المؤذن اللي بيقعد يجود كتير بدون تمكن بيبقا مزعج فعلا — Ramy Karam (@RamyKaram8) September 16, 2017

واتفقت إحدى المتابعات مع شيرين رضا، قائلة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار بلال ليؤذن بفضل صوته الجميل.

الرسول عليه الصلاة والسلام لما إختار سيدنا بلال للأذان إختاره عشان صوته حلو فافعلا مش أي حد يأذن 😊 — maram hamdey (@CrazyMero41) September 17, 2017

وعبّر أحد المعلقين عن انزعاجه من تغريدة الممثلة قائلاً، "كيف نستهزئ بأطول الناس أعناقاً يوم القيامة".

أطول الناس أعناقا يوم القيامة بنتريق عليهم — mohamedsediekالشاذلي (@mohamedsediek1) September 16, 2017

ويشار إلى أن اسم الممثلة شيرين رضا، وهي طليقة الفنان عمرو دياب وأم ابنته الأولى نور، أصبح متداولاً في الفترة الأخيرة بشكل أكبر، بعد انتشار أخبار زواجه من الممثلة دينا الشربيني.