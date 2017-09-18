20+10= 30.. قناة مصرية تستضيف أذكى طفلة في العالم وتسألها هذه الأسئلة الصعبة!.. شاهد

أثار فيديو لطفلة مصرية تقوم بعمليات حسابية على الهواء مباشرة في إحدى القنوات التليفزيونية، استغراب العديد من رواد الشبكات الاجتماعية.

وكانت الطفلة فريدة طارق، ظهرت رفقة أمها، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة DMC المصرية، كي تستعرض قدراتها على الهواء.

وزعم التقرير المذاع في بداية الحلقة، أن فريدة هي ثاني أذكى طفل في العالم، بدرجة 147، فيما حقق الأول 151 درجة، ولم يتسن لـ "هاف بوست" التأكد من ذلك.

وعندما طلبت مقدمة البرنامج، إيمان الحصري، من الطفلة إظهار بعض قدراتها، قامت أمها باختبارها من خلال مسائل حسابية بسيطة، مثل 20+5، و30+9.

المقطع أثار سخرية البعض، فيما علق البعض غاضباً على الأسئلة البسيطة التي وجهتها الأم لبنتها.