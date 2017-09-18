القضاء العراقي يوقف إجراءات الاستفتاء على انفصال كردستان.. وتركيا تحشد قواتها على الحدود

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) اليوم، الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017 قراراً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المزمع في الـ25 من الشهر الجاري في الإقليم الكردي شمالي العراق، فيما حشدت تركيا قواتها على الحدود العراقية في مناورة عسكرية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، في بيان له "إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في الإقليم الكردي وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء".

وأضاف الساموك، "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المنوي إجراؤه بتاريخ 25 أيلول 2017، بموجب الأمر الرئاسي المرقم (106) في 8 حزيران 2017 الصادر عن رئاسة الإقليم الكردي لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".

وأوضح، أن "ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

من جهته، أكد طارق حرب عضو نقابة المحامين العراقيين لـ"الأناضول"، إن "الأمر الولائي يصدره القاضي بموجب دعوة قضائية، والقانون خول القاضي إصدار القرار الابتدائي بشكل مستعجل في القضية، لحين البت بها بشكل نهائي".

وأوضح حرب أن "الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية من الناحية القانونية واجب التطبيق من قبل الإقليم الكردي"، مبيناً أن "الإجراءات الخاصة بالاستفتاء يجب أن تتوقف وفق القرار الذي صدر اليوم، والانتظار لحين حسم القضية المرفوعة في المحكمة بشأن الموضوع، فإن كان القرار لصالح المدعي يتم تثبيت القرار الصادر، وإن كان القرار النهائي لصالح المدعى عليه (الإقليم الكردي) يلغى القرار".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات المسلحة التركية الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017 بدء مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع على موعد استفتاء حول الاستقلال في إقليم كردستان العراق تعارضه أنقرة.

وقال الجيش التركي في بيان إن "عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية تتواصل بالتوازي مع التمارين".

وسينظم الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر في الإقليم العراقي الذي يتمتع منذ 1991 بحكم ذاتي توسع بمرور الزمن.

وتعارض أنقرة التي تواجه تمرداً كردياً في مناطقها الجنوبية الشرقية، بشدة تنظيم الاستفتاء.

وقال شهود أنهم رأوا ما يصل حتى مئة آلية عسكرية من بينها دبابات تنتشر على الحدود العراقية في وقت مبكر الإثنين، بحسب مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في جنوب شرق تركيا.

وكررت تركيا عدة مرات معارضتها للاستفتاء محذرة من أنه "سيكون له ثمن".