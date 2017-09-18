"يحرق كم شير على كم ريتويت".. هنيدي نادم على المشاركة في تحدي تويتر لتقديم صعيدي في الجامعة الأميركية 2"

أعرب الممثل الكوميدي محمد هنيدي عن ندمه على المشاركة في تحدي "كم ريتويت" الذي طرحه أحد متابعيه على تويتر، والذي طلب منه تحديد عدد "الريتويت" لتغريدته لتقديم جزء ثان من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" بنفس الأبطال، والذي عرض الجزء الأول منه عام 1999.

الله يحرق كام شير على كام ريتويت .. هتخلوني اندم اني عملت التويتة — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 18, 2017

ويبدو أن هنيدي ملَّ من هذا التحدي، فأطلق تغريدة ساخرة قال فيها "الله يحرق كام شير على كام ريتويت.. هتخلوني أندم إني عملت التويتة"، وما إن نشر التغريدة حتى تفاعل معها جمهوره وانهالت التعليقات الساخرة.

كام ريتويت و نبطل نقول كام ريتويت ؟ 😂💔 pic.twitter.com/mnv6KxxZtg — صاحب تويتر (@Mohameda1003) September 18, 2017

كام شير يا هنيدي و ......

هنيدي : كلمة شير دي لو اتكررت هافجر المسدس ده في وشك 😂😂😂 pic.twitter.com/TEFs9zvIgz — Ayman (@Ayman_mobdy) September 18, 2017

اكبر مشكله راح تواجه محمد هنيدي بصعيدي بالجامعه الامريكيه2

إن عمره بالجزء الاول الي قبل 19 سنه أكبر من الجزء الجديد

😂😂😂😂😂 ماشاء الله عليك pic.twitter.com/f3Hn6I2Bo8 — موسى الحربي💚👑 (@semmo10) September 18, 2017

انت اللي جبته لنفسك ياخلف .



خلاص ياعلي .



متبقاش تكتب تويت تاني وتتحدي الfans بتوعك



خلاص ياعلي وحياة ابوك ... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/d1A096rxS6 — mohamed somaa (@mohamedsomaa1) September 18, 2017

دبسونى فى عمل الفيلم يا ماما 😢😢😂 pic.twitter.com/DnAL1RnTtl — #هسا_بعرفش (@EngWbs) September 18, 2017

تحت عنوان "كم شير"، أصبح عدد المشاركات وإعادة النشر عملة إلكترونية جديدة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن استخدامها في شراء المنتجات، ففي الوقت الذي سيطرت فيه شبكات التواصل الاجتماعي على مستخدميها، أصبح زر "المشاركة" بمثابة "المصباح السحري" لتحقيق أحلام مستخدميه.

