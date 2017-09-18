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"يحرق كم شير على كم ريتويت".. هنيدي نادم على المشاركة في تحدي تويتر لتقديم صعيدي في الجامعة الأميركية 2"

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أعرب الممثل الكوميدي محمد هنيدي عن ندمه على المشاركة في تحدي "كم ريتويت" الذي طرحه أحد متابعيه على تويتر، والذي طلب منه تحديد عدد "الريتويت" لتغريدته لتقديم جزء ثان من فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" بنفس الأبطال، والذي عرض الجزء الأول منه عام 1999.

ويبدو أن هنيدي ملَّ من هذا التحدي، فأطلق تغريدة ساخرة قال فيها "الله يحرق كام شير على كام ريتويت.. هتخلوني أندم إني عملت التويتة"، وما إن نشر التغريدة حتى تفاعل معها جمهوره وانهالت التعليقات الساخرة.

تحت عنوان "كم شير"، أصبح عدد المشاركات وإعادة النشر عملة إلكترونية جديدة متداولة عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن استخدامها في شراء المنتجات، ففي الوقت الذي سيطرت فيه شبكات التواصل الاجتماعي على مستخدميها، أصبح زر "المشاركة" بمثابة "المصباح السحري" لتحقيق أحلام مستخدميه.

 

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