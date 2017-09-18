محمد هنيدي يهنّئ لاعب كمال أجسام مصرياً لنيله المركز الثاني على العالم.. فمن يكون؟

هنأ الكوميديان الشهير، محمد هنيدي، لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، بحصوله على المركز الثاني في بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام.

وكان السبيعي والمعروف أيضاً باسم "بيغ رامي"، قد حقق أمس الإثنين 17 سبتمبر/أيلول، المركز الثاني ببطولة "مستر أولمبيا"، وهي أهم بطولات كمال الأجسام حول العالم.

رامي السبيعي بطل مصري عربي حصل على المركز الثاني في بطولة مستر اولمبيا من شوية وبيتوقعله مستقبل رائع .. شجعوا ابطالنا pic.twitter.com/2dQdskJPFs — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 17, 2017

ورغم الإنجاز التاريخي الذي حققه رامي، كونه أول لاعب مصري يحصل على المركز الثاني في هذه البطولة، إلا أن وسائل الإعلام لم تسلط عليه الضوء بالشكل الكافي.

The MOMENT: Phil Heath WINS 7th Mr.Olympia Title 🏆 pic.twitter.com/fduGKzDm3z — GENERATION IRON (@GenerationIron) September 17, 2017

ووُلد رامي في عام 1985 بمركز بلطيم غب محافظة كفر الشيخ المصرية، حيث عمل صياداً مثل أهل بلده في بداية حياته، لكن تغيرت حياته عقب سفره إلى الكويت.

قادت الصدفة رامي ليعمل في مركز تدريب رياضي، وهناك بدأ مسيرته التدريبية في ''أوكسجين جيم'' عام 2010، حيث حقق بطولة كمال أجسام وزن 200 رطل عام 2011.

وسجل رامي أول ظهور عالمي له على مسرح مسابقة "مستر أوليمبيا للهواة" عام 2012، حيث كان يزن 286 رطلاً، كما استطاع تحقيق المركز الأول، في بطولة "New York Pro" عام 2013.

وكان رامي شارك في مسابقة مستر أولمبيا العام الماضي والتي أقيمت بمدينة لاس فيغاس الأميركية، حيث فاز بالمركز الرابع، إلا أنه استطاع تحقيق المركز الثاني هذا العام فيما حقق الأميركي فيل هيث المركز الأول.