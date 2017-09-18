"مرضعة الرسول" تساعد الأمر بالمعروف على إثبات وجودها في مواجهة سعي الشورى السعودي لإلغائها (شاهد)

يبدو أن الجدل المثار حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية لن ينتهي قريباً، فما إن نشرت الهيئة بضع صور على حسابها بموقع تويتر حتى توالت الردود التي تبارك وجودها، فيما بدا رداً على اقتراح مقدم بمجلس الشورى السعودي لإلغائها، وأخرى تنتقدها.

ونشرت الهيئة تغريدة مساء أمس الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017 حول "تكثيف أعمالها التوعوية إثر وقوع مخالفات من بعض زوار مكان يُزعم أنه لحليمة السعدية (مرضعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)" بمحافظة ميسان غربي المملكة.

حيث تظهر الصور مجموعة من أعضاء الهيئة يتحدثون إلى الناس والمسؤولين في المنطقة، التي يزعم أن الزوار يذهبون للتبرك بها.

#هيئة_الأمر_بالمعروف بمحافظة #ميسان تكثف أعمالها التوعوية إثر وقوع مخالفات من بعض زوار مكان يُزعم أنه لحليمة السعديةhttps://t.co/Xi9RT2d0k3 pic.twitter.com/wjpxn6t7wt — رئاسة الهيئة (@PvGovSa) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وعقب ذلك مباشرة علق د.عمر العمر عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء قائلاً "الحمد لله.. وهذا أكبر رد على من يشكك في الدور العظيم الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف وما تتلقاه من دعم ومساندة من ولاة الأمر وفقهم الله"، في إشارة إلى التوصية التي تقدم بها عضو مجلس الشورى السعودي عطاء السبيتي واثنان من زملائه وأيده عدد آخر من الأعضاء، وتقضي بإلغاء الهيئة ودمجها في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

الحمد لله ..وهذا أكبر رد على من يشكك في الدور العظيم الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف وما تتلقاه من دعم ومساندة من ولاة الأمر وفقهم الله. — د.عمر العمر (@Dr_omaralomar) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وعقب آخر بقوله مستنكراً: "ولازال السفهاء والمرجفون يروجون بأن الهيئة لا تعمل"

ولازال السفهاء والمرجفون يروجون بأن الهيئة لاتعمل ...



نحمد الله ونشكره ع مانحنوا فيه من نعمه ومن اقامة لدين الله ... — عاصفة _ الحزم (@fuoozzz) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ومن المنتظر أن يعيد مجلس الشورى بعد 8 أيام، مناقشة هذه التوصية -بحسب ما نشرت صحيفة عكاظ السعودية على موقعها الإلكتروني ظهر أمس الأحد- مبررة تلك الدعوى بأن "فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية واجب على كل مسلم، وأن النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة لم تشر إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل".

وأضافت أن هذا أيضاً "يتماشى مع رؤية الدولة لدمج بعض الهيئات والمؤسسات، وكذلك مع متطلبات الإصلاح والتنظيم والإدارة".

وتأسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1940، كهيئة حكومية مستقلة يرتبط عملها بشكل مباشر مع رئاسة مجلس الوزراء، وتقوم على الرقابة المجتمعية للتأكد من التزام أفراد المجتمع بتطبيق الضوابط الشرعية كالالتزام بالحجاب والصلاة والمعاملات في الأسواق والفصل ما بين الجنسين في الأماكن العامة والطرقات، وإلى غير ذلك مما يعرف بأعمال الحسبة.

وتوسعت صلاحيات الهيئة حتى أصبح لديها حق التفتيش والضبط، ثم تم تقليصها مؤخراً لتقتصر على التوعية، وهي تمثل إحدى ركائز المجتمع السعودي اجتماعياً وسياسياً.

وقد لفت هذا التغير في دور الهيئة إحدى المعقبات على التغريدة الرسمية

صارت اعمالكم توعوية اخيرآ استوعبتم

راح زمان زُج الناس في السجون وضربهم وإهانتهم — semr (@semr31002359) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

كما انتقد أحدهم ضمنياً عمل الهيئة من خلال نشر فيديو لزوار يصلون في مكان آخر وهو "بني سعد بمحافظة الطائف" شمالي ميسان، بزعم التبرك كذلك من مكان إقامة السيدة حليمة السعدية، وكأن لسان حاله يقول "كان الأولى بكم المجيء إلى هنا أولاً".