غياب Game of Thrones.. نيكول كيدمان تقتحم التلفزيون وتحصد جائزة "إيمي" وجوليا ترافس تسجل رقمًا قياسيًا

من سبتمبر/أيلول 2017، حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم التليفزيون "إيمي" الـ69، على مسرح مايكروسوفت في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهو ثاني أهم حفل لتوزيع جوائز التمثيل في أميركا بعد جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما.
وشملت قائمة المرشحين لجوائز "إيمي" أسماء كبيرة من نجوم هوليوود، منهم من استطاع الحصول على الجائزة، ومنهم من فشل فيها وحقق آخرون المفاجأة في الفوز عليه، حيث تنافس على جوائزها أكثر من 40 مسلسلاً وبرنامجاً تليفزيونياً.
إذ نجح مسلسلسا The Handmaid’s Tale و Big Little Lies في التفوق على المسلسلات الأخرى والحصول على نصيب الأسد من الجوائز، كما نجح البرنامج الكوميدي Saturday Night Live في التفوق في غياب Game of Thrones عن المسابقة لتأخر عرض موسمه السابع هذا العام، على البرامج المنافسة له والحصول على أكبر قدر من جوائز البرامج.
وجاءت النتائج كالتالي حسب موقع CNN
أفضل مسلسل درامي
#TheHandmaidsTale wins Best Drama; it's the first time a streaming service has claimed TV's top honor. #Hulu #Emmys pic.twitter.com/kNQDvUUGxL
— Jarett Wieselman (@JarettSays) September 18, 2017
حصد مسلسل The Handmaid’s Tale البريطاني جائزة أفضل مسلسل درامي، وهي الجائزة الأهم في جوائز الإيمي، إذ نجح المسلسل الذي يذاع على القناة الرابعة في المملكة المتحدة في التفوق على مسلسلات أخرى قوية كان أبرزها House of Cards و Westworld
وتفوق أيضاً على مسلسلات:
Better Call Saul
The Crown
Stranger Things
This Is Us
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
Congrats #ElisabethMoss @HandmaidsOnHulu for winning BEST DRAMA ACTRESS at 2017 #Emmys! See all winners: https://t.co/ZkZWlLDevi pic.twitter.com/yrVy4cTJX6
— Gold Derby (@GoldDerby) September 18, 2017
استمر تفوق مسلسل The Handmaid’s Tale من خلال حصد بطلته إليزابيث موس جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في المسلسل، حيث تفوقت على عدد من الممثلات الرائعات اللاتي نافسنها على الجائزة من خلال مسلسلات أخرى، وهن:
فيولا ديفيس عن مسلسل How to Get Away With Murder
كلير فوي عن مسلسل The Crown
كيري راسل عن مسلسل The Americans
إيفان راشيل وود عن مسلسل Westworld
روبن رايت عن مسلسل House of Cards
أفضل ممثل في مسلسل درامي
وجاء الدور على مسلسل This Is Us ليحصد جائزة من خلال بطله "سترلينج كيه براون" الذي فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي والتي كان ينافسه عليها من مسلسله أيضاً زميله "ميلو فنتيميلجيا"، متفوقاً أيضاً على عدد من أبطال المسلسلات الآخرين والذين كان أبرزهم أنطوني هوبكينز بطل مسلسل Westworld والذي كان المرشح الأول للجائزة، وجاءت باقي القائمة كالتالي:
بوب أوديكيرك عن مسلسل Better Call Saul
ماثيو ريس عن مسلسل The Americans
ليف شرايبر عن مسلسل Ray Donovan
كيفن سباسي عن مسلسل House of Cards
جائزة أفضل مسلسل محدود
ونجح مسلسل Big Little Lies في الفوز بجائزة أفضل مسلسل محدود المشاهدة، حيث تنافس على هذه الجائزة معه 4 مسلسلات أخرى أخرى وهم:
Fargo
Feud: Bette and Joan
Genius
The Night Of
أفضل فيلم تليفزيوني
ونجح فيلم Black Mirror: San Junipero في حصد جائزة أفضل فيلم تليفزيوني، وشهد منافسة من أربعة أفلام أخرى وهي:
Dolly Parton’s Christmas of Many Colors
The Immortal Life of Henrietta Lacks
Sherlock: The Lying Detective
The Wizard of Lies
أفضل ممثلة عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني
Congrats #nicolekidman on your Primetime #Emmy Award for #BigLittleLies pic.twitter.com/VTfs8OSoC8
— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2017
شهدت هذه الجائزة منافسة شرسة بين أفضل ممثلات هوليوود والتي نجحت في الفوز بها في النهاية الجميلة "نيكول كيدمان" عن دورها في مسلسل Big Little Lies ، حيث كان أبرز منافساتها، زميلتها في نفس المسلسل "ريس ويذرسبون" والمخضرمة "سوزان ساروندن" عن دورها في مسلسل Feud: Bette and Joan، وشملت باقي قائمة المرشحات الخاسرات:
كاري جون عن مسلسل Fargo
فيليسيتي هوفمان عن مسلسل American Crime
جيسكا لانج عن مسلسل Feud: Bette and Joan
أفضل ممثل عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني
Congrats @rizmc on your Primetime #Emmy Award for #TheNightof pic.twitter.com/OUYAASicfe
— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2017
نجح الممثل البريطاني "ريز أحمد" في الفوز بجائزة أفضل ممثل في هذه الفئة من الجوائز عن دوره في مسلسل The Night Of، وكان الأمر مفاجأة كبيرة بعد تفوقه على الممثل الإيطالي المخضرم "روبرت دي نيرو" الذي رشح للجائزة عن دوره في فيلم The Wizard of Lies، حيث شملت باقي قائمة المرشحين كلاً من:
جون تورتورو عن مسلسل The Night Of
إيوان ماكجريجور عن مسلسل Fargo
جيفري راش عن مسلسل Genius
بينديكيت كومبرباتش عن مسلسل Sherlock: The Lying Detective
أفضل مسلسل كوميدي
Congrats @VeepHBO on your Primetime #Emmy Award pic.twitter.com/XL6IuF8HlF
— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2017
وفاز مسلسل Veep بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، في فئة شهدت منافسة شرسة على الجائزة من ستة أفلام أخرى وهي:
Atlanta
Black-ish
Master of None
Modern Family
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
أفضل ممثلة عن مسلسل كوميدي
Congrats @OfficialJLD on your Primetime #Emmy Award for #Veep @VeepHBO pic.twitter.com/HigOeXXyzz
— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2017
ونجح مسلسل Veep في حصد جائزته الثانية من خلال الممثلة "جوليا لويس دريفوس" والتي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميد للمرة الثامنة في تاريخها الفني، محققة بذلك رقمًا قياسيًا، ومتفوقة على 6 ممثلات أخريات وهن:
باميلا أدلون عن مسلسل Better Things
جين فوندا عن مسلسل Grace and Frankie
أليسون جاني عن مسلسل Mom
إيلي كيمبر عن مسلسل Unbreakable Kimmy Schmidt
تراسي إليس روس عن مسلسل Black-ish
ليلي توملين عن مسلسل Grace and Frankie
أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي
Congrats @donaldglover on your Primetime #Emmy Award for @AtlantaFX #Atlanta pic.twitter.com/LAYFF77Rvb
— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2017
ونجح المسلسل الكوميدي Atlanta في حصد جائزته الأولى من خلال بطله "دونالد جلوفر" الذي حصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي، حيث تفوق على كل من:
أنتوني أندرسون عن مسلسل Black-ish
عزيز أنصاري عن مسلسل Master of None
زاك غاليفياناكس عن مسلسل Baskets
ويليام ماسي عن مسلسل Shameless
جيفري تامبور عن مسلسل Transparent
أفضل برنامج حواري
وفاز برنامج Last Week Tonight With John Oliver بجائزة أفضل برنامج حواري "توك شو"، حيث خطف الجائزة من برامج أخرى قوية وهي:
Full Frontal With Samantha Bee
Jimmy Kimmel Live
The Late Late Show With James Corden
The Late Show With Stephen Colbert
Real Time With Bill Maher
أفضل إخراج لبرنامج منوعات
نجح البرنامج الكوميدي الشهير Saturday Night Live في حصد مجموعة من الجوائز كان أولها جائزة أفضل إخراج لبرنامج منوعات للمخرج "دون روي كينج" عن إخراجه للبرنامج متفوقاً على برامج منوعة أخرى:
Drunk History
Jimmy Kimmel Live
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
أفضل سيناريو لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني
استطاع فيلم Black Mirror: San Junipero في تحقيق جائزته الثانية من خلال حصد جائزة أفضل سيناريو لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني لمؤلفه تشارلي بروكر، وتفوق على زملائه المؤلفين
ديفيد إي كيلي عن مسلسل Big Little Lies
نواه هولي عن مسلسل Fargo
ريان ميرفي، جاف كوهين ومايكل زام عن مسلسل Feud: Bette and Joan
ريتشارد برايز وستيفن زيليان عن مسلسل The Night Of
أفضل إخراج لمسلسل درامي
واستمر تفوق مسلسل The Handmaid’s Tale على الصعيد الدرامي وكانت جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي من نصيب مخرجه "ريد مورانو" متفوقاً عن المخرجة كيت دينيس التي تعمل في نفس المسلسل، وشملت القائمة أيضاً:
فينيس جيليغان عن مسلسل Better Call Saul
ستيفن دالدري عن مسلسل The Crown
ليسلي لينكا غلاتر عن مسلسل Homeland
الأخوة دوفر عن مسلسل Stranger Things
جوناثان نولان عن مسلسل Westworld
أفضل برنامج منافسة واقعية
فاز بهذه الجائزة البرنامج الغنائي الشهير The Voice متفوقاً على برامج:
The Amazing Race
American Ninja Warrior
Project Runway
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
أفضل سيناريو لمسلسل كوميدي
وحصد المسلسل الكوميدي Master of None جائزته الاولى من خلال هذه الفئة، والتي فاز فيها عزيز أنصاري وليننا وايث، متفوقين على زملائهم في المسلسلات الكوميدية الأخرى:
دونالد جلوفر وستيفن جلوفر عن مسلسل Atlanta
أليك بيرغ عن مسلسل Silicon Valley
بيلي كيمبل وديفيد ماندل عن مسلسل Veep
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي
ظلت سيطرة مسلسل The Handmaid’s Tale مستمرة على الجوائز الدرامية من خلال حصد الجائزة الرابعة وهي جائزة أفضل ممثلة درامية مساعدة والتي فازت بها "آن دود"، متفوقة على الأخريات:
أوزو أدوبا عن مسلسل Orange Is the New Black
ميلي بوبي براون عن مسلسل Stranger Things
كريسي ميتز عن مسلسل This Is Us
ثاندي نيوتن عن مسلسل Westworld
سميرة وايلي عن مسلسل The Handmaid’s Tale
أفضل كتابة لبرنامج منوعات
وفاز برنامج Last Week Tonight With John Oliver بجائزته الثانية من خلال تلك الفئة التي تفوق فيها على برامج:
Full Frontal With Samantha Bee
Late Night With Seth Meyers
The Late Show With Stephen Colbert
Saturday Night Live
أفضل ممثل مساعد عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني
نجح المسلسل المحدود Big Little Lies في حصد جائزته الثالثة من خلال الممثل ألكسندر سكارسغاد الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود، متفوقاً على:
مايكيل كيه ويليامز وبيل كامب عن مسلسل The Night Of
ألفريد مولينا عن مسلسل Feud: Bette and Joan
ديفيد ثيوليس عن مسلسل Fargo
ستانلي توتشي عن مسلسل Feud: Bette and Joan
أفضل إخراج لمسلسل محدود أو فيلم دراماتيكي خاص
واستمرت هيمنة مسلسل Big Little Lies وحصد الجائزة الرابعة عن تلك الفئة للمخرج "جان مارك فالي"، متفوقاً على المخرجين الآخرين:
نواه هاولي عن مسلسل Fargo
ريان ميرفي عن مسلسل Feud: Bette & Joan
روان هوارد عن مسلسل Genius
جيمس مارش وستيف زايليان عن مسلسل The Night Of
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
فاز بها "أليك بالدوين" عن البرنامج الكوميدي الشهير Saturday Night Live، متفوقاً على البرامج والمسلسلات التي نافسته على الجائزة وهي:
لوي أندرسون عن Baskets
تيتوس بورجيس عن مسلسل Unbreakable Kimmy Schmidt
تي بيريل عن برنامج Modern Family
توني هيل ومات والش عن مسلسل Veep
أفضل سيناريو لمسلسل درامي
استمر اكتساح مسلسل The Handmaid's Tale للجوائز الدرامية من خلال حصد الجائزة الخامسة كأفضل سيناريو لكاتبه بروس ميلر، متفوقاً على المسلسلات الدرامية الأخرى:
جو ويسبرغ ووجويل فيلدز عن مسلسل The Americans
جوردون سميت عن مسلسل Better Call Saul
بيتر مورجان عن مسلسل The Crown
الأخوة دوفر عن مسلسل Stranger Things
ليزا جوي وجوناثان نولان عن مسلسل Westworld
أفضل برنامج كوميدي
Congrats @AlecBaldwin on your Primetime #Emmy Award for #Saturdaynightlive pic.twitter.com/VurSzGMjA5
— The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) September 18, 2017
وفي البرامج استمرت الهيمنة لبرنامج Saturday Night Live الذي حصد جائزته الثالثة كأفضل برنامج كوميدي متفوقاً على برامج:
Billy on the Street
Documentary Now!
Drunk History
Portlandia
Tracy Ullman’s Show
أفضل إخراج لمسلسل كوميدي
واستطاع مسلسل Atlanta أخيراً الفوز بجائزة بعدما أخفق في عدة جوائز سابقة من خلال فوز مخرجه دونالد جلوفر بجائزة أفضل مخرج لمسلسل كوميدي، متفوقاً مسلسلي:
جيمي بابيت عن مسلسل Silicon Valley
مورجان ساكيت، ديفيد ماندل وديل ستيرن عن مسلسل Veep
أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني
جلبت الممثلة "لورا ديرن" الجائزة الخامسة لمسلسل Big Little Lies، وذلك بعدما حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني، بعدما تغلبت على زميلتها في نفس المسلسل شيلين وودلي، وكان في قائمة المرشحات للجائزة أيضاً:
جودي ديفيس وجاكي هوفمان عن مسلسل Feud: Bette and Joan
ريجينا كينج عن مسلسل American Crime
ميشيل فايفر عن مسلسل The Wizard of Lies
أفضل ممثلة مساعدة في برنامج كوميدي
فازت بها "كيت ماكينون" لتحقق الجائزة الرابعة للبرنامج الكوميدي Saturday Night Live، حيث تفوقت على زميلتيها في نفس البرنامج "فانيسا باير" و"ليزلي جونز"، كما شملت قائمة المرشحات:
آنا شلومسكي عن مسلسل Veep
كاثرين هان وجوديت لايت عن مسلسل Transparent
أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي
وبعد إخفاقات كثيرة في جوائز سابقة، نجح مسلسل The Crown في تحقيق جائزته الاولى، من خلال الممثل "جون ليثجو"، حيث تفوق على ستة ممثلين آخرين من مسلسلات أخرى:
جوناثان بانكس عن مسلسل Better Call Saul
رون سيفاس جونز عن مسلسل This Is Us
ديفيد هاربور عن مسلسل Stranger Things
مايكل كيلي عن مسلسل House of Cards
ماندي باتنيكين عن مسلسل Homeland
جيفري رايت عن مسلسل Westworld
أفضل ضيف لبرامج الواقع والمنافسة
فاز بتلك الجائزة "روبول تشارلز" عن برنامج RuPaul’s Drag Race متفوقاً على برامج
Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party
MasterChef Junior
Match Game
Project Runway
United Shades of America With W. Kamau Bell