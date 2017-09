غياب Game of Thrones.. نيكول كيدمان تقتحم التلفزيون وتحصد جائزة "إيمي" وجوليا ترافس تسجل رقمًا قياسيًا

من سبتمبر/أيلول 2017، حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم التليفزيون "إيمي" الـ69، على مسرح مايكروسوفت في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهو ثاني أهم حفل لتوزيع جوائز التمثيل في أميركا بعد جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما.

وشملت قائمة المرشحين لجوائز "إيمي" أسماء كبيرة من نجوم هوليوود، منهم من استطاع الحصول على الجائزة، ومنهم من فشل فيها وحقق آخرون المفاجأة في الفوز عليه، حيث تنافس على جوائزها أكثر من 40 مسلسلاً وبرنامجاً تليفزيونياً.

إذ نجح مسلسلسا The Handmaid’s Tale و Big Little Lies في التفوق على المسلسلات الأخرى والحصول على نصيب الأسد من الجوائز، كما نجح البرنامج الكوميدي Saturday Night Live في التفوق في غياب Game of Thrones عن المسابقة لتأخر عرض موسمه السابع هذا العام، على البرامج المنافسة له والحصول على أكبر قدر من جوائز البرامج.

وجاءت النتائج كالتالي حسب موقع CNN

أفضل مسلسل درامي

حصد مسلسل The Handmaid’s Tale البريطاني جائزة أفضل مسلسل درامي، وهي الجائزة الأهم في جوائز الإيمي، إذ نجح المسلسل الذي يذاع على القناة الرابعة في المملكة المتحدة في التفوق على مسلسلات أخرى قوية كان أبرزها House of Cards و Westworld

وتفوق أيضاً على مسلسلات:

Better Call Saul

The Crown

Stranger Things

This Is Us

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

استمر تفوق مسلسل The Handmaid’s Tale من خلال حصد بطلته إليزابيث موس جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في المسلسل، حيث تفوقت على عدد من الممثلات الرائعات اللاتي نافسنها على الجائزة من خلال مسلسلات أخرى، وهن:

فيولا ديفيس عن مسلسل How to Get Away With Murder

كلير فوي عن مسلسل The Crown

كيري راسل عن مسلسل The Americans

إيفان راشيل وود عن مسلسل Westworld

روبن رايت عن مسلسل House of Cards

أفضل ممثل في مسلسل درامي

وجاء الدور على مسلسل This Is Us ليحصد جائزة من خلال بطله "سترلينج كيه براون" الذي فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي والتي كان ينافسه عليها من مسلسله أيضاً زميله "ميلو فنتيميلجيا"، متفوقاً أيضاً على عدد من أبطال المسلسلات الآخرين والذين كان أبرزهم أنطوني هوبكينز بطل مسلسل Westworld والذي كان المرشح الأول للجائزة، وجاءت باقي القائمة كالتالي:

بوب أوديكيرك عن مسلسل Better Call Saul

ماثيو ريس عن مسلسل The Americans

ليف شرايبر عن مسلسل Ray Donovan

كيفن سباسي عن مسلسل House of Cards

جائزة أفضل مسلسل محدود

ونجح مسلسل Big Little Lies في الفوز بجائزة أفضل مسلسل محدود المشاهدة، حيث تنافس على هذه الجائزة معه 4 مسلسلات أخرى أخرى وهم:

Fargo

Feud: Bette and Joan

Genius

The Night Of

أفضل فيلم تليفزيوني

ونجح فيلم Black Mirror: San Junipero في حصد جائزة أفضل فيلم تليفزيوني، وشهد منافسة من أربعة أفلام أخرى وهي:

Dolly Parton’s Christmas of Many Colors

The Immortal Life of Henrietta Lacks

Sherlock: The Lying Detective

The Wizard of Lies

أفضل ممثلة عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني

شهدت هذه الجائزة منافسة شرسة بين أفضل ممثلات هوليوود والتي نجحت في الفوز بها في النهاية الجميلة "نيكول كيدمان" عن دورها في مسلسل Big Little Lies ، حيث كان أبرز منافساتها، زميلتها في نفس المسلسل "ريس ويذرسبون" والمخضرمة "سوزان ساروندن" عن دورها في مسلسل Feud: Bette and Joan، وشملت باقي قائمة المرشحات الخاسرات:

كاري جون عن مسلسل Fargo

فيليسيتي هوفمان عن مسلسل American Crime

جيسكا لانج عن مسلسل Feud: Bette and Joan

أفضل ممثل عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني

نجح الممثل البريطاني "ريز أحمد" في الفوز بجائزة أفضل ممثل في هذه الفئة من الجوائز عن دوره في مسلسل The Night Of، وكان الأمر مفاجأة كبيرة بعد تفوقه على الممثل الإيطالي المخضرم "روبرت دي نيرو" الذي رشح للجائزة عن دوره في فيلم The Wizard of Lies، حيث شملت باقي قائمة المرشحين كلاً من:

جون تورتورو عن مسلسل The Night Of

إيوان ماكجريجور عن مسلسل Fargo

جيفري راش عن مسلسل Genius

بينديكيت كومبرباتش عن مسلسل Sherlock: The Lying Detective

أفضل مسلسل كوميدي

وفاز مسلسل Veep بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، في فئة شهدت منافسة شرسة على الجائزة من ستة أفلام أخرى وهي:

Atlanta

Black-ish

Master of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

أفضل ممثلة عن مسلسل كوميدي

ونجح مسلسل Veep في حصد جائزته الثانية من خلال الممثلة "جوليا لويس دريفوس" والتي فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميد للمرة الثامنة في تاريخها الفني، محققة بذلك رقمًا قياسيًا، ومتفوقة على 6 ممثلات أخريات وهن:

باميلا أدلون عن مسلسل Better Things

جين فوندا عن مسلسل Grace and Frankie

أليسون جاني عن مسلسل Mom

إيلي كيمبر عن مسلسل Unbreakable Kimmy Schmidt

تراسي إليس روس عن مسلسل Black-ish

ليلي توملين عن مسلسل Grace and Frankie

أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي

ونجح المسلسل الكوميدي Atlanta في حصد جائزته الأولى من خلال بطله "دونالد جلوفر" الذي حصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي، حيث تفوق على كل من:

أنتوني أندرسون عن مسلسل Black-ish

عزيز أنصاري عن مسلسل Master of None

زاك غاليفياناكس عن مسلسل Baskets

ويليام ماسي عن مسلسل Shameless

جيفري تامبور عن مسلسل Transparent

أفضل برنامج حواري

وفاز برنامج Last Week Tonight With John Oliver بجائزة أفضل برنامج حواري "توك شو"، حيث خطف الجائزة من برامج أخرى قوية وهي:

Full Frontal With Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

The Late Late Show With James Corden

The Late Show With Stephen Colbert

Real Time With Bill Maher

أفضل إخراج لبرنامج منوعات

نجح البرنامج الكوميدي الشهير Saturday Night Live في حصد مجموعة من الجوائز كان أولها جائزة أفضل إخراج لبرنامج منوعات للمخرج "دون روي كينج" عن إخراجه للبرنامج متفوقاً على برامج منوعة أخرى:

Drunk History

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

أفضل سيناريو لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني

استطاع فيلم Black Mirror: San Junipero في تحقيق جائزته الثانية من خلال حصد جائزة أفضل سيناريو لمسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني لمؤلفه تشارلي بروكر، وتفوق على زملائه المؤلفين

ديفيد إي كيلي عن مسلسل Big Little Lies

نواه هولي عن مسلسل Fargo

ريان ميرفي، جاف كوهين ومايكل زام عن مسلسل Feud: Bette and Joan

ريتشارد برايز وستيفن زيليان عن مسلسل The Night Of

أفضل إخراج لمسلسل درامي

واستمر تفوق مسلسل The Handmaid’s Tale على الصعيد الدرامي وكانت جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي من نصيب مخرجه "ريد مورانو" متفوقاً عن المخرجة كيت دينيس التي تعمل في نفس المسلسل، وشملت القائمة أيضاً:

فينيس جيليغان عن مسلسل Better Call Saul

ستيفن دالدري عن مسلسل The Crown

ليسلي لينكا غلاتر عن مسلسل Homeland

الأخوة دوفر عن مسلسل Stranger Things

جوناثان نولان عن مسلسل Westworld

أفضل برنامج منافسة واقعية

فاز بهذه الجائزة البرنامج الغنائي الشهير The Voice متفوقاً على برامج:

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Project Runway

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

أفضل سيناريو لمسلسل كوميدي

وحصد المسلسل الكوميدي Master of None جائزته الاولى من خلال هذه الفئة، والتي فاز فيها عزيز أنصاري وليننا وايث، متفوقين على زملائهم في المسلسلات الكوميدية الأخرى:

دونالد جلوفر وستيفن جلوفر عن مسلسل Atlanta

أليك بيرغ عن مسلسل Silicon Valley

بيلي كيمبل وديفيد ماندل عن مسلسل Veep

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي

ظلت سيطرة مسلسل The Handmaid’s Tale مستمرة على الجوائز الدرامية من خلال حصد الجائزة الرابعة وهي جائزة أفضل ممثلة درامية مساعدة والتي فازت بها "آن دود"، متفوقة على الأخريات:

أوزو أدوبا عن مسلسل Orange Is the New Black

ميلي بوبي براون عن مسلسل Stranger Things

كريسي ميتز عن مسلسل This Is Us

ثاندي نيوتن عن مسلسل Westworld

سميرة وايلي عن مسلسل The Handmaid’s Tale

أفضل كتابة لبرنامج منوعات

وفاز برنامج Last Week Tonight With John Oliver بجائزته الثانية من خلال تلك الفئة التي تفوق فيها على برامج:

Full Frontal With Samantha Bee

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert

Saturday Night Live

أفضل ممثل مساعد عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني

نجح المسلسل المحدود Big Little Lies في حصد جائزته الثالثة من خلال الممثل ألكسندر سكارسغاد الذي فاز بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود، متفوقاً على:

مايكيل كيه ويليامز وبيل كامب عن مسلسل The Night Of

ألفريد مولينا عن مسلسل Feud: Bette and Joan

ديفيد ثيوليس عن مسلسل Fargo

ستانلي توتشي عن مسلسل Feud: Bette and Joan

أفضل إخراج لمسلسل محدود أو فيلم دراماتيكي خاص

واستمرت هيمنة مسلسل Big Little Lies وحصد الجائزة الرابعة عن تلك الفئة للمخرج "جان مارك فالي"، متفوقاً على المخرجين الآخرين:

نواه هاولي عن مسلسل Fargo

ريان ميرفي عن مسلسل Feud: Bette & Joan

روان هوارد عن مسلسل Genius

جيمس مارش وستيف زايليان عن مسلسل The Night Of

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

فاز بها "أليك بالدوين" عن البرنامج الكوميدي الشهير Saturday Night Live، متفوقاً على البرامج والمسلسلات التي نافسته على الجائزة وهي:

لوي أندرسون عن Baskets

تيتوس بورجيس عن مسلسل Unbreakable Kimmy Schmidt

تي بيريل عن برنامج Modern Family

توني هيل ومات والش عن مسلسل Veep

أفضل سيناريو لمسلسل درامي

استمر اكتساح مسلسل The Handmaid's Tale للجوائز الدرامية من خلال حصد الجائزة الخامسة كأفضل سيناريو لكاتبه بروس ميلر، متفوقاً على المسلسلات الدرامية الأخرى:

جو ويسبرغ ووجويل فيلدز عن مسلسل The Americans

جوردون سميت عن مسلسل Better Call Saul

بيتر مورجان عن مسلسل The Crown

الأخوة دوفر عن مسلسل Stranger Things

ليزا جوي وجوناثان نولان عن مسلسل Westworld

أفضل برنامج كوميدي

وفي البرامج استمرت الهيمنة لبرنامج Saturday Night Live الذي حصد جائزته الثالثة كأفضل برنامج كوميدي متفوقاً على برامج:

Billy on the Street

Documentary Now!

Drunk History

Portlandia

Tracy Ullman’s Show

أفضل إخراج لمسلسل كوميدي

واستطاع مسلسل Atlanta أخيراً الفوز بجائزة بعدما أخفق في عدة جوائز سابقة من خلال فوز مخرجه دونالد جلوفر بجائزة أفضل مخرج لمسلسل كوميدي، متفوقاً مسلسلي:

جيمي بابيت عن مسلسل Silicon Valley

مورجان ساكيت، ديفيد ماندل وديل ستيرن عن مسلسل Veep

أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني

جلبت الممثلة "لورا ديرن" الجائزة الخامسة لمسلسل Big Little Lies، وذلك بعدما حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني، بعدما تغلبت على زميلتها في نفس المسلسل شيلين وودلي، وكان في قائمة المرشحات للجائزة أيضاً:

جودي ديفيس وجاكي هوفمان عن مسلسل Feud: Bette and Joan

ريجينا كينج عن مسلسل American Crime

ميشيل فايفر عن مسلسل The Wizard of Lies

أفضل ممثلة مساعدة في برنامج كوميدي

فازت بها "كيت ماكينون" لتحقق الجائزة الرابعة للبرنامج الكوميدي Saturday Night Live، حيث تفوقت على زميلتيها في نفس البرنامج "فانيسا باير" و"ليزلي جونز"، كما شملت قائمة المرشحات:

آنا شلومسكي عن مسلسل Veep

كاثرين هان وجوديت لايت عن مسلسل Transparent

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

وبعد إخفاقات كثيرة في جوائز سابقة، نجح مسلسل The Crown في تحقيق جائزته الاولى، من خلال الممثل "جون ليثجو"، حيث تفوق على ستة ممثلين آخرين من مسلسلات أخرى:

جوناثان بانكس عن مسلسل Better Call Saul

رون سيفاس جونز عن مسلسل This Is Us

ديفيد هاربور عن مسلسل Stranger Things

مايكل كيلي عن مسلسل House of Cards

ماندي باتنيكين عن مسلسل Homeland

جيفري رايت عن مسلسل Westworld

أفضل ضيف لبرامج الواقع والمنافسة

فاز بتلك الجائزة "روبول تشارلز" عن برنامج RuPaul’s Drag Race متفوقاً على برامج

Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party

MasterChef Junior

Match Game

Project Runway

United Shades of America With W. Kamau Bell