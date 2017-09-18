لم يبق منه سوى وجهه المنهك.. انتشار فيديو لرضيع سعودي دفنه والده في الرمال

انتشر مقطع فيديو على تويتر لرضيع يبدو أنه لم يتجاوز السنة من عمره، ظهر منهك القوى مغموراً بالرمال لم يبق منه سوى رأسه وبحسب المغردين المقطع تم تصويره في السعودية دون تحديد المكان بالضبط.

وتبدو ملامح الصدمة على وجه الرضيع في الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 20 ثانية، ثم يبدأ بالبكاء وما استفز المغردين على تويتر مرافقة بكائه بضحكات والده الذي حاول تقليد طريقة بكائه متهكماً، ولم يتم التأكد بعد هل والده من قام بهذا الفعل أم لا.

أبٌ يؤذي طفله بهذا التصرف pic.twitter.com/jU0zvvvqTt — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) September 17, 2017

الانتشار والانتقادات الكبيرة للفيديو دفعت بالمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية بالتدخل حيث أعاد نشر تغريدة على حسابه فيها مقطع الفيديو، معتبراً أنّ ما يتعرّض له الطفل "إيذاء" ومن قام بهذا الفعل هو معنف وفق نظام الحماية من الإيذاء.

ما يتعرض له الطفل يُعد إيذاء.. ومن قام بمثل هذا الفعل يعتبر مُعنف ومسيء للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء. https://t.co/vmnnJ8XXzC — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 17, 2017

بعض المغردين اعتبروا أن تصرف الأب يعود لرغبته بالشهرة، بينما طالب آخرون بحبسه ومحاسبته

ومن يبحث عن الشهرة بهذه الصورة فليس رجلا سويا. — أبو حكيم (@saeed1377) September 17, 2017

أتمنى من الجهات المسؤولة القبض على هذا الرجل وحبسه وتأديبه — محمد الرشيد (@malrasheed_sa) September 17, 2017

وفي الوقت الذي ذهب بعض المغردين لفكرة أن يكون طمره في الرمال نابعاً من هدف طبي نفى الدكتور خالد النمر استشاري أمراض قلب أياً من تلك العلاجات التي تقول أن الدفن في الرمال يعالج الشحنات الكهربائية بالقلب أو الدماغ أو تأخر الطفل في المشي، وقال لصحيفة أنحاء السعودية "إن دفنه بتلك الطريقة قد يكون سبباً في القضاء عليه بسبب ضغط الرمال على القفص الصدري".